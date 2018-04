Una grande valanga si è staccata a Pila sopra al lago Chamolé e ha ucciso 2 scialpinisti 

PAOLO FOX/ Oroscopo weekend 7-8 aprile : Vergine pronto per Una grande scelta : Oroscopo del weekend di PAOLO Fox ai microfoni di LatteMiele: analisi segno per segno. Situazione chiara nel futuro del Cancro. Leone alla ricerca di un lavoro, Bilancia fase di interregno(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:31:00 GMT)

Il pterodattilo più grande del mondo si chiama Dracula - e assomiglia a Una giraffa - : Non per qualche sua vicinanza al mondo dei vampiri ma per il luogo in cui le ossa sono state scoperte, la Transilvania. L'animale, secondo gli studiosi, arrivava a pesare fino a mezza tonnellata e ...

“Guarda un po’ chi si rivede!”. Anbeta Toromani la sublime di Amici. Dopo anni di buio televisivo per lei si annuncia il grande ritorno. I fan attendono di vederla e nel frattempo la pupilla di Alessandra Celentano di cambiamenti ne ha avuti molti : Una vera sorpresa : L’attesissimo serale di Amici è in arrivo. I fan del programma si potranno sintonizzare su Canale 5 e godersi la fase finale del talent show di Maria De Filippi. Ancora di più in questa edizione l’obiettivo è quello di riportare al centro della scena i ragazzi e il loro talento, per questo come già annunciato durante gli appuntamenti del sabato pomeriggio 5, in questa edizione le due squadre non avranno dei coach a guidarle. per questo ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Al Bano e Romina Power ballerini per Una notte : il grande regalo per i fans : BALLANDO con le STELLE 2018: Al Bano e Romina Power ballerini per una notte nella quinta puntata? Lando Buzzanca attacca Giovanni Ciacci che replica all'attore.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:33:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 4 aprile 2018 : grande energia per l'Ariete - Sagittario LUna nel segno : Oroscopo PAOLO Fox oggi 4 aprile 2018, previsioni segno per segno: il Leone deve recuperare ardore, per i nati sotto il segno del Capricorno settimana importante(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:37:00 GMT)

A Proposito di : Robin Williams genio del cinema - Una grande mancanza per i nostri sogni : E’ passato tanto tempo, quattro anni da quando Robin Williams ci ha lasciato. Il suo sorriso coinvolgente, a volte malinconico, altre sornione ha riempito gli schermi e le immagini di tanti film e telefilm degli anni trascorsi. Frammenti e video che sono diventati storia del cinema. Pellicole memorabili e il telefilm del debutto (Mork & Mindy) che le TV di mezzo mondo non smettono ancora di trasmettere le repliche. All’epoca ...

L'orgoglio di esserci : Imperia Rugby under 12 a Monaco per il torneo di Santa Devota - Una grande esperienza internazionale : Si è fatto il giro del mondo in una sola giornata, si lavora a livello sociale, si crea una dimensione rugbistica nella società del Ponente ligure. E di questo c'è bisogno. Molto. Arrivederci, si ...

Tonnellate di scorie sulla Terra - lo spazio Una grande discarica : Avete presente i cigli di quelle strade che d'estate trasportano torrenti di vacanzieri alle spiagge più popolari? Lindi e pinti a inizio stagione, rapidamente assumono un aspetto sordido, diventando ...

“È lei l’inviata della Casa” : il nuovo Grande Fratello prende forma. Assente da un po’ dalla tv - è Una grande amica di Barbara D’Urso e - soprattutto - conosce bene le dinamiche del reality… : grande Fratello Nip, è cominciato il conto alla rovescia. Dopo la seconda, fortunatissima edizione del reality riservato ai vip e subito dopo aver chiuso anche l’avventura dei personaggi famosi in Honduras, con la chiacchieratissima Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi che si avvia verso la volata finale, Barbara D’Urso è pronta a tornare in prima serata con il GF. Inizierà lunedì 23 aprile la nuova edizione e, dopo mesi di ...

Juventus - Allegri : "Dybala farà Una grande partita. A Cardiff abbiamo mollato mentalmente" : Dimenticare il secondo tempo di Cardiff, perché per battere il Real 'La Juve non può permettersi di uscire dalla partita'. Allegri è pronto a sfidare Zidane con tutta la rosa a disposizione ad ...

Ecco Symphony of the Seas - la nave più grande del mondo : Una città sul mare : Esagerazione? Provate il bionic bar, sette esemplari nel mondo. Cos'è? Il drink 2.0, oltre 100 bottiglie, per due braccia robotiche che eseguono il vostro cocktail appena compulsato sul display con ...

Nasce Una grande area di libero scambio. La rivincita dell’Africa parte dal commercio : Nei giorni in cui l’amministrazione Trump minaccia dazi per porre limiti al commercio globale e, nel cuore dell’Europa, Roma e Parigi litigano per lo sconfinamento francese a Bardonecchia, c’è un’altra parte del mondo meno sviluppata ma dal grande potenziale che prova ad unirsi per creare un’area di libero scambio tra 44 paesi, la più grande dalla nascita della Wto. Succede in Africa...

Gattuso : 'Grande Milan contro Una Juventus perfetta. È un ko che mi brucia' : 'Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo - ha detto il tecnico rossonero dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Questa partita ...