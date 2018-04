Un nuovo Pokémon sarà rivelato domenica

Pokémon GO offre un nuovo modo per catturare i Pokémon Leggendari : Lo sapevate che è possibile ottenere la possibilità di catturare un Pokémon Leggendario anche senza partecipare alle Legendary Raid Battles? Vi basta un po' di costanza e buona volontà. L'articolo Pokémon GO offre un nuovo modo per catturare i Pokémon Leggendari proviene da TuttoAndroid.

E' caccia a Mew nel nuovo evento ricerca di Pokémon GO : Pokemon GO Si schiudono uova a Pokémon GO con l'evento di Pasqua Tech Jurassic World Alive, dinosauri nel mondo reale come Pokémon GO Pokemon GO I Pokémon prendono vita nel 'documentario' che celebra ...

Il team di Pokémon Go annuncia un nuovo evento che prenderà il via Stasera alle ore 20:00 e che durerà per una decina di giorni.