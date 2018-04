superguidatv

: Umberto Eco consigliava di leggerlo di nascosto, sotto il banco, come se fosse un libro proibito. Un appassionante… - RaiTre : Umberto Eco consigliava di leggerlo di nascosto, sotto il banco, come se fosse un libro proibito. Un appassionante… - RaiTre : 'Un viaggio straordinario, tracciato dalla penna del #Manzoni, nel mondo de #IPromessiSposi.' Guarda l'anteprima Ra… - SuperGuidaTV : Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela su Rai 3 -

(Di sabato 7 aprile 2018) Al via la nuova edizione di– Il, il programma condotto dain prima serata su Rai 3: ecco le anticipazioni Tutto pronto– Il, il programma documentaristico condotto con grande successo dain prima serata su Rai 3. Un nuovo ciclo di puntate dedicate non solo alla scienza e alla medicina, ma anche alla cultura e alla grandi opere letterarie.– Il2018: prima puntata Debutta da sabato 7 aprile 2018 alle ore 21.30 circa su Rai 3 l’edizione 2018 di– Il, il programma condotto dae dedicato ad una serie di argomenti di storia, cultura, scienza e medicina. Sulla scia del successoprecedenti edizioni, il programma non cambia collocazione, anzi viene confermato in prima serata nonostante ...