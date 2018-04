Ue | ' Essenziale che l' Italia rispetti il target di bilancio'

Recensione di Weloop Hey 3s : lo sportwatch Essenziale che piace : Il mercato degli smartwatch non è affatto semplice da decifrare dato che molto spesso dobbiamo confrontare tra prodotti troppo costosi, troppo impegnativi o con una autonomia deludente. Fortunatamente alcune aziende captano questo dissenso e lanciano prodotti come il Weloop Hey 3s, uno sportwatch semplice immediato e soprattutto inesauribile. Indice Design e materiali Hardware e GPS Integrato Display Autonomia Funzionalità sportive Funzionalità ...

Acido folico : cos’è - perché è Essenziale e in quali alimenti si trova : Acido folico e folati sono vitamine del gruppo B, note anche con il nome di vitamina B9. La parola deriva dal latino folium, foglia. Fu l’americano Mitchell, negli anni ’40, il primo ad usare il termine “ Acido folico ” per indicare sostanze estratte da foglie di spinaci rivelatesi efficaci contro alcuni tipi di anemia. È importante distinguere tra Acido folico e folati. Questi ultimi – spiega il Ministero della Salute ...

Acido folico : cos’è - perché è Essenziale e in quali alimenti si trova : Acido folico e folati sono vitamine del gruppo B, note anche con il nome di vitamina B9. La parola deriva dal latino folium, foglia. Fu l’americano Mitchell, negli anni ’40, il primo ad usare il termine “ Acido folico ” per indicare sostanze estratte da foglie di spinaci rivelatesi efficaci contro alcuni tipi di anemia. È importante distinguere tra Acido folico e folati. Questi ultimi – spiega il Ministero della Salute ...

Ecco perché dormire è così Essenziale per la salute : Le persone e altri animali si ammalano e muoiono se privati del sonno, ma perché dormire è così essenziale per la salute? Gli psichiatri Chiara Cirelli e Giulio Tononi del Wisconsin Center for Sleep and Consciousness hanno proposto l’”ipotesi dell’omeostasi sinaptica” (SHY) nel 2003. Questa ipotesi sostiene che il sonno è il prezzo che paghiamo per avere dei cervelli plastici e capaci di continuare ad imparare cose nuove. Pochi anni fa, hanno ...