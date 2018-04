Ue | Dombrovskis | L' Italia si attenga ai target di bilancio | riduzione di deficit e

Ue - Dombrovskis : essenziale che Italia rispetti i target di bilancio : "La Commissione ritiene fondamentale che l' Italia si attenga ai target di bilancio , riduzione di deficit e debito: per Roma è importantissimo". Lo ha detto in un'intervista al Tg5 a margine del ...

Conti pubblici - Dombrovskis : per Italia flessibilità limitata : ... spiega Dombrovskis in un'intervista sulla Stampa, sarà invece flessibile sui tempi per ricevere da Roma il Def, il documento di economia e finanza. "Il 30 aprile è la deadline normale - sottolinea ...