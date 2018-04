Turista italiano fa un selfie a New York | fermato e interrogato dall' FBI

Blastingnews

(Di sabato 7 aprile 2018) Una vacanza che si è trasformata in un'esperienza davvero assurda. Unè andato per qualche giorno in vacanza durante i giorni natalizi e si è fatto un semplicea New, esattamente davanti al Metropolitan Museum. La cosa davvero assurda è stata che poche settimane dopo il ragazzo si è trovato davanti la porta di casa, in Sardegna, degli agenti dell'FBI americano, che lo stavano cercando per interrogarlo. A quanto pare l'Isis aveva preso il suonewese e lo aveva modificato e ritoccato facendolo sembrare il presagio di un imminente attacco terroristico preso il Metropolitan Museum. Giovaneitaliani rintracciato'FBI per una New: ecco com'è andata A quanto pare, i membri dell'Isis avevano preso la foto del giovane, pubblicata sui suoi profili social, per ritoccarla e fare sembrare il ragazzo uno dei seguaci ...