Turchia | cargo di 225 metri sventra storica villa sul Bosforo

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Undi 225che attraversava lo stretto del, a Istanbul, si è schiantato contro unaottomana di legno, provocando l’interruzione del traffico marittimo. Lo hanno riportato i media turchi. La Vitaspirit, battente bandiera maltese, avrebbe perso il controllo per un problema tecnico, ha riportato l’agenzia di stampa Deniz Haber. L’incidente non ha provocato vittime. Ilha urtato in pieno una delle numerose ville costruite da dignitari ottomani nel 19esimo secolo sulla sponda del, chiamate “yali” in turco. Lo yali Hekimbasi Salih Efendi, un edificio in legno dipinto di rosso di tre piani particolarmente ben conservato, è statoto ed è in gran parte crollato. L'articolodi 225sulsembra essere il primo su Meteo Web.