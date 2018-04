Tumori | Race of the cure a Bari | costituiti due comitati 

meteoweb.eu

: RT @RBcasting: #FrancescaArchibugi firma lo spot della #RaceForTheCure, per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno. Nel cast #… - CappMat : RT @RBcasting: #FrancescaArchibugi firma lo spot della #RaceForTheCure, per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno. Nel cast #… - woolcan_news : RT @RBcasting: #FrancescaArchibugi firma lo spot della #RaceForTheCure, per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno. Nel cast #… - Carolcrasher : RT @RBcasting: #FrancescaArchibugi firma lo spot della #RaceForTheCure, per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno. Nel cast #… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Tre milioni e 400 mila euro sono stati devoluti finora a 230 organizzazioni no profit che si occupano di progetti di educazione, screening, sostegno e trattamento a favore delle donne con il tumore al seno: e’ uno dei dati resi noti dal presidente nazionale della Komen, Riccardo Masetti, che oggi ha partecipato aalla seconda riunione organizzativa dellafor the, la manifestazione per la lotta ai, che animera’ il capoluogo pugliese dal 25 maggio, data di apertura del Villaggioal 27 maggio quando si correra’ per la 5 e la 2 chilometri. Oltre a Masetti, all’incontro erano presenti la presidente regionale, Linda Catucci; la vicepresidente nazionale, Daniela Terribile e Rita Dalla Chiesa testimone di solidarieta’ Komen. E’ intervenuto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale ha definito ...