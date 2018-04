Trucchi Huawei e Honor da conoscere

Cinque Trucchi sottovalutati per Huawei P9 Lite : allunghiamo il suo ciclo di vita : Gli smartphone di nuova generazione hanno tutti un elemento in comune, vale a dire l'incapacità per gli utenti meno esperti di cogliere tutto il loro potenziale dopo mesi e mesi di utilizzo, al punto che in un discorso del genere potremmo inserire tranquillamente anche il cosiddetto Huawei P9 Lite. Bensì non sia più uno device di ultimo grido, senza contare che con questo prodotto non siamo mai andati oltre la fascia media, ancora oggi ci sono ...

Cinque semplici Trucchi per la fotocamera Huawei P10 : miglioriamo i nostri scatti : La questione riguardante la fotocamera del cosiddetto Huawei P10 sta appassionando anche coloro che non sono possessori del device. Il target che si è portato a casa il top di gamma Android del 2016 appartiene fondamentalmente a tre possibili gruppi di utenti: o non avete mai fronteggiato bug simili, o dovete farci i conti ancora oggi, oppure avete deciso di optare per l'assistenza e con ogni probabilità la questione per voi risulta ormai ...