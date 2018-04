Troppo piccolo per essere vaccinato A 10 mesi stroncato dal morbillo

Muore a 10 mesi per il morbillo a Catania. I medici : «Troppo piccolo per vaccinarlo» : Nuovo giorno nero sul fronte vaccini e polemica No Vax che si riaccende. Un bimbo di 10 mesi è morto per complicanze legate al morbillo nella mattinata all'ospedale Garibaldi di Catania....

Catania - bambino di 10 mesi morto per il morbillo. “Troppo piccolo per vaccino. Per questo facendoli si protegge la comunità” : Un’altra morte per morbillo a Catania. A poco più di una settimana da Maria Concetta Messina, ragazza di 25 anni, un bambino di 10 mesi è morto stamattina all’ospedale Garibaldi della città siciliana per complicanze legate alla malattia infettiva. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e poi trasferito da due giorni a Catania per l’aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. “Il paziente non era nell’età ...

“È morta Troppo presto”. Addio al volto della tv. Aveva portato garbo - gusto e passione sul piccolo schermo : Il suo volto era un riferimento per chi amava la cucina ed era alla ricerca di piatti da preparare in breve tempo senza però per questo dover rinunciare alla fantasia. E che proprio per questo sentirà sicuramente la mancanza del suo sorriso. Proprio in queste ore è infatti arrivata la notizia della scomparsa improvvisa di Monica Brenna, giornalista di Rete 4 e del Gambero Rosso, Originaria di Boves in provincia di Cuneo ma residente da ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purTroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Troppo tempo su internet da smartphone? Dovreste comprarne uno più piccolo : Più è ampio il display del vostro smartphone, più internet consumate: è questa in sintesi la conclusione che emerge da uno studio condotto da Strategy Analytics L'articolo Troppo tempo su internet da smartphone? Dovreste comprarne uno più piccolo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il cuore donato è Troppo piccolo - il chirurgo compie un intervento incredibile : ora il paziente ne ha due : Al termine di questa straordinaria operazione - compiuta la scorsa settimana e durata 7 ore , sono circa 150 le procedure simili effettuate finora in tutto il mondo, - il 56enne ha un secondo cuore ...

Raiola : "Sì - Balotelli può tornare in serie A. Donnarumma? Io sono Troppo piccolo per parlare a Mirabelli" : Il procuratore: "Il mercato invernale è da abolire. Il FPF della Uefa ha rovinato tutto. Il calcio italiano specchio di un Paese non serio"

