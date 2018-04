Triplo Dybala | la Juve vola

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Benevento, 7 apr. – (AdnKronos) – Lantus ha sconfitto 4-2 il Benevento nell'anticipo della 31esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ciro Vigorito' della città campana. In gol per i bianconeri, autore di una tripletta al 16′, 48′ e 74′ (gli ultimi due su rigore) e Douglas Costa all'82'. Inutile la doppietta di Diabaté per i padroni di casa. Lantus consolida il primo posto in classifica con 81 punti, 7 in più del Napoli impegnato domani in casa con il Chievo. Il Benevento resta ultimo a quota 13.