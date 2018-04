Treviso : a Roncade ‘Primavera in Castello’ : Treviso, 7 apr. (AdnKronos) – Al Castello di Roncade oggi e domani edizione 2018 di Primavera in Castello. Quest’anno saranno oltre 100 gli espositori presenti: l’evento continua ad ingrandirsi edizione dopo edizione. Una bella opportunità per venire a scoprire un’ elegante vetrina, tra le più rilevanti in Veneto, dedicata agli amanti dell’abbigliamento, dei bijoux d’arte, dell’artigianato più esclusivo ...

Treviso : i droni mappano il Castello di Roncade - è il progetto Ville Venete in Web-Gis : Treviso, 2 apr. (AdnKronos) – I droni sorvolano il Castello di Roncade. Si tratta del progetto Ville Venete in Web-Gis, ideato e realizzato dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso, in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia. L’iniziativa viene presentata a Roncade (Treviso) il 7 e 8 Aprile nell’ambito della manifestazione Primavera in Castello.Ma di cosa si tratta? Un gruppo di studenti del liceo, ...