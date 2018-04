Tragedia fuori dalla discoteca | cade dal muretto e muore sul colpo Aperta un’inchiesta

Genova - Tragedia fuori dalla discoteca. Cade da un muretto e muore sul colpo : La vittima è un giovane di 24 anni. Il fatto è accaduto alle 5. Secondo alcuni testimoni il ragazzo si è sporto da una balaustra ed è precipitato

“Grazie per le vostre preghiere”. Lutto gravissimo per il papà dei Robinson. Un’altra enorme Tragedia sconvolge la famiglia di Bill Cosby. La notizia è venuta fuori solo ora - a tre giorni dalla sua morte : Lutto gravissimo per Bill Cosby, indimenticabile star della sit-com I Robinson. L’attore, che suo malgrado è noto anche per le numerose accuse di molestie sessuali ai danni di 60 donne – fatti che sarebbero avvenuti fra il 1965 e il 2008 -, ha perso un’altra figlia. La notizia è apparsa sui siti americani lunedì 26 febbraio, ma la scomparsa della donna era avvenuta già da tre giorni. Aveva solo 44 anni Ensa e, stando a quanto ...

“Il bimbo non respira - aiuto”. La corsa in ospedale - poi la Tragedia : a poche settimane di vita - muore tra le braccia dei medici - disperati. Ma quella Tragedia inizia subito a sollevare dubbi inquietanti. E dopo giorni di indagine ecco saltar fuori una verità che nessuno avrebbe mai voluto sentire : Una drammatica confessione avvenuta tra le lacrime, di fronte agli occhi del giudice. Un caso atroce quello che ha visto una madre raccontare in aula cosa era successo giorni prima tra le mura della sua abitazione, dove il figlio neonato era stato trovato privo di vita. A ucciderlo, come ammesso dalla diretta interessata, proprio il genitore, che prima gli aveva somministrato degli antidepressivi nel latte e poi lo aveva soffocato fino a ...

“Era la mia vita - me l’avete strappata”. A 38 anni si ammala di influenza - come tanti : ma le sue condizioni peggiorano di colpo e dietro una Tragedia senza senso salta fuori - all’improvviso - un’inquietante verità. Amici e parenti chiedono (straziati) giustizia : Una morte assurda e che farà discutere parecchio, come sempre accade quando di mezzo c’è il sistema sanitario (in questo caso quello americano) e le sue storture. Tutto è successo negli Stati Uniti, per la precisione a Weatherford in Texas, in una scuola, la Ikard Elementary, dove lavorava una donna di 38 anni di nome Heather Holland, insegnante molto benvoluta da tutti. Colpita dall’influenza, molto diffusa quest’anno ...