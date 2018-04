Torino | prof picchiato per aver punito alunno Altro caso dopo aggressione al docente

Torino - prof punisce uno studente per un ritardo : picchiato dai genitori del ragazzo : L’episodio all'istituto tecnico commerciale Russel-Moro di Torino. L’insegnante aveva allontanato il ragazzo per un ritardo.Continua a leggere

Torino - professore atterrato a pugni dal padre di un alunno : il ragazzo era stato rimproverato per il ritardo : Lo hanno preso a pugni, nel cortile della scuola, perché si era permesso di rimproverare uno studente in ritardo. Ancora un insegnante aggredito, questa volta a Torino, all'istituto...

Torino - video hot professore all’Università/ Hackerato computer docente : immagini su newsletter dell’ateneo : Hackeraggio o superficialità, hanno portato qualcuno a scoprire nel computer di un docente universitario un video hot con lo stesso professore protagonista(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:48:00 GMT)

Cosa hanno fatto a una prof disabile di Torino : il video choc è stato poi scambiato dai ragazzi via social. I responsabili sono stati individuati - ma è polemica tra i docenti : “E questa sarebbe la pena?”. I dettagli di una vicenda da brividi : Da brividi. questa notizia fa gelare il sangue. La diamo affinché sia da monito per molti genitori (soprattutto) e anche altri professori, perché l’educazione dei più giovani torna ad essere un’emergenza in Italia. La Stampa di Torino racconta l’ultima sconcertante vicenda, agita da un gruppetto di sconsiderati, vili almeno quanto arroganti nel loro infierire contro una donna fragile, dalla corporatura minuta e, soprattutto, ...

Torino - il professore impone il dress code all’università : no infradito e jeans strappati : Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati Chi non rispetta alcune regole sull’abbigliamento non potrà dare gli esami e seguire le lezioni. La presa di posizione di un professore dell’ateneo torinese: niente infradito e jeans strappati. Continua a leggere L'articolo Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati proviene da NewsGo.

Torino - il professore impone il dress code all'università : no infradito e jeans strappati : Il decalogo del professore Accade a Torino, facoltù di Economia aziendale. E, in particolare, a chi frequenterà il corso di Microeconomia C. Secondo quanto segnalato dall'edizione di Torino del Corriere della Sera e riportato da Skuola.net , proprio a ...

Lavoro : anche a Torino il corso Professionisti Coach di Karakter : Roma, 16 mar. , askanews, 'Futuri Coach Professionisti' arriva a Torino. Il percorso formativo di Karakter Coaching School sbarca nella città della Mole dopo le tappe di Brescia, Milano e Roma, ...

Scontri a Torino - indagata la prof anti-poliziotti per oltraggio Il Miur propone il licenziamento : È stata indagata dalla Procura di Torino, per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro la maestra di una scuola elementare che, lo scorso giovedì sera ...

Figlio del carabiniere ucciso scrive alla prof di Torino : "Parole uccidono come proiettili" : Era il 2006. Il piccolo Michele Fezzuoglio aveva solo sei mesi quando il padre Donato, carabiniere Scelto, fu ucciso nel tentativo di sventare una rapina. Oggi quello stesso bambino, ormai un ragazzino di 12 anni...

Figlio del carabiniere ucciso a Umbertide scrive a prof per scontri Torino : 'Quelle parole uccidono' : ... chi parla dovrebbe evitare parole che uccidono quanto quel proiettile di kalashnikov sparato alle spalle di quel carabiniere che per me voleva un mondo a colori'. La lettera in cui il Figlio di ...

'Poliziotti - dovete morire' : la prof di Torino finisce sotto inchiesta : Cresce la polemica politica sull'insegnante elementare che giovedì scorso ha insultato le forze dell'ordine durante il corteo antifascista organizzato per protesta contro un'iniziativa elettorale di ...

Torino - prof contro poliziotti : "Dovete morire"/ Video - ministro Fedeli : "avviato procedimento disciplinare" : Torino, prof contro poliziotti: "Dovete morire", le frasi pronunciate durante gli scontri dall'insegnante Lavinia Flavia Cassaro sono arrivate al Miur intervenuto nella giornata odierna.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:04:00 GMT)

Torino - la prof che insulta i poliziotti : «Dovete morire». Renzi : va licenziata : L’auspicio di Matteo Renzi. Una mamma della scuola: urla sempre anche con i bimbi. Lei: «Triste augurare la morte ai poliziotti, ma non è sbagliato: loro stanno proteggendo i fascisti, e potrei trovarmi a doverli combattere»

Torino - la prof augura la morte ai poliziotti | Renzi : “Andrebbe licenziata” : Torino, la prof augura la morte ai poliziotti | Renzi: “Andrebbe licenziata” A Matrix il segretario del Pd commenta così le parole della donna: “Che schifo” Continua a leggere L'articolo Torino, la prof augura la morte ai poliziotti | Renzi: “Andrebbe licenziata” sembra essere il primo su NewsGo.