Torino | Mazzarri sfida il passato | ' Inter? Esperienza positiva'

Torino - Mazzarri : "Inter esperienza positiva - ma quell'esonero diede fastidio" : 'Contro l'Inter sarà un test importante, una verifica ancor più difficile rispetto alle ultime due. Non sarà facile far gol e dovremo stare molto attenti a non subirne. I loro numeri sono chiari, ma ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Abbiamo affrontato la gara al meglio» : Torino - Prestazione convincente per il Torino che si è imposto per 4-1 sul Crotone . Mazzarri ha così commentato la gara a Sky Sport: "La formazione di Zenga ha messo in difficoltà tante squadre, non era perciò semplice conquistare i tre punti. Abbiamo affrontato la gara al meglio, anche se bisogna crescere ancora in fase ...

Mazzarri e il Torino ritrovato : 'Ora sotto con l'Inter. Ljajic? Voglio continuità' : Torino - Soddisfatto dello spirito e della prestazione dei suoi calciatori ma anche dei meccanismi del suo 'nuovo' Torino . Walter Mazzarri torna a sorridere dopo la striscia di quattro ko di fila ...

Torino - Mazzarri : “Crotone verifica importante” : “Sfide come quella con il Crotone, che lotta per la salvezza, sono difficili, specialmente nel girone di ritorno, ma noi abbiamo bisogno di continuità”. Mazzarri chiede attenzione al Torino alla vigilia della partita con i calabresi, recupero della 27/a giornata di Serie A: “Nel ritorno certe squadre sono schegge impazzite – spiega – vengono per fare punti, sono partite insidiose, dure. Inoltre il Crotone ha vinto ...

Calciomercato Torino - la richiesta di Mazzarri per la fascia destra : Calciomercato Torino – Il Torino è in fase di ripresa, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal netto successo sul campo del Cagliari, il campionato però dei granata può considerarsi finito, nessun obiettivo, solo quello di conquistare il miglior piazzamento possibile. La dirigenza sta pensando alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato secondo quanto riporta Mediaset la richiesta per la fascia destra sarebbe quella ...

Torino - Mazzarri : 'Questa vittoria è per Mondonico. Ora non fermiamoci' : CAGLIARI - Una vittoria, quella del Torino a Cagliari , dedicata a Emiliano Mondonico . Non c'erano dubbi e Walter Mazzarri negli spogliatoi lo conferma subito: 'Un grande allenatore, l'ultimo che ha ...

Serie A - Mazzarri : «Il primo tempo del Torino non mi è piaciuto» : A parte gli scherzi, si è cambiato modulo e lavorato tanto - spiega l'allenatore a Sky Sport - All'inizio sono venute fuori delle incertezze. Il primo tempo non mi è piaciuto, poi con il trequartista ...

Torino - Mazzarri avverte i suoi : 'Tirare fuori gli attributi' : 'Ci vuole un risultato per ripartire'. Walter Mazzarri chiede al Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive, 'risposte sul campo' a cominciare dalla partita di domani contro il Cagliari. 'In ...

Torino - Mazzarri : 'Belotti? L'ho visto carico. Voglio i fatti' : Torino - ' Siamo tutti arrabbiati. Vogliamo tornare a vincere. In settimana abbiamo fatto tante prove. Se in corsa cambiamo modulo possiamo avere dei vantaggi. visto che tutti si conoscono è ...