Torino-Inter | la conferenza stampa di Luciano Spalletti LIVE

Biglietti Torino-Inter (8 aprile) : come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A : Domenica 8 aprile alle ore 12.30 lo Stadio Olimpico di Torino sarà teatro del “Lunch match” tra Torino e Inter, valido per il 31° turno di Serie A. Una sfida decisamente interessante quella sul rettangolo di gioco piemontese. I granata, reduci dal rotondo successo di Cagliari, si presentano davanti al proprio pubblico per centrare il meglio possibile ed avvicinarsi alla zona Europa League. Gli uomini di Mazzarri hanno ben ...

Arriva l'Inter e il Torino blinda la difesa a tre : torna N'Koulou : Torino - Vero che i granata nelle ultime due partite hanno affrontato Cagliari e Crotone , quindi squadre non particolarmente prolifiche , 28 gol a testa, , ma oltre ad aver segnato otto reti in due ...

Probabili formazioni/ Torino Inter : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 31^ giornata) : Probabili formazioni Torino Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Squalificato Rincon nei granata, Spalletti può cambiare qualcosa dopo il derby(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:23:00 GMT)

Probabili Formazioni Torino-Inter - 31° giornata Serie A 08/04/2018 : Torino-Inter, anticipo dell’ora di pranzo, si sfideranno alle 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita che si preannuncia piuttosto spettacolare, visti gli ottimi momenti di forma delle due squadre. La formazione di Mazzarri viene da una convincente vittoria contro il Crotone. In quella sfida è andato a segno Belotti, per ben tre volte. Pare si sia sbloccato il calciatore e i tifosi granata sperano abbia solo cominciato ...

Serie A : Torino Inter : Terapie per Niang, squalifica per Rincon. Sono le uniche due assenze per Mazzarri in vista della sfida di domenica all'ora di pranzo contro l'Inter: il tecnico granata cercherà di confermare la ...

Serie A Benevento-Juventus - dirige Pasqua. Torino-Inter : Tagliavento : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato, valevole come dodicesima giornata di ritorno della Serie A. Si gioca domenica 8 aprile, alle ore 15. Sabato si ...

Mazzarri e il Torino ritrovato : 'Ora sotto con l'Inter. Ljajic? Voglio continuità' : Torino - Soddisfatto dello spirito e della prestazione dei suoi calciatori ma anche dei meccanismi del suo 'nuovo' Torino . Walter Mazzarri torna a sorridere dopo la striscia di quattro ko di fila ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Milan-Inter 0-0 - Icardi sbaglia due gol incredibili - si complica la strada Champions per Gattuso : tutto facile per il Torino [FOTO] : 1/32 LaPresse ...

Milan-Inter LIVE - omaggio a Wilkins - Torino in doppio vantaggio contro il Crotone [FOTO] : 1/13 LaPresse ...

Serie A - Di Bello arbitra il derby Milan-Inter. Torino-Crotone a Guida : MILANO - Sarà Di Bello di Brindisi a dirigere il derby Milan - Inter , recupero dell'ottava giornata di ritorno di Serie A, in programma mercoledì alle 18.30. Queste le designazioni dei recuperi in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - le sorprese dentro l’uovo di Pasqua : Inter show - super mosse di Genoa - Samp e Torino - colpi di Juve e Napoli : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. In casa Atalanta la prossima cessione eccellente dovrebbe essere quella di Cristante, diversi club di Premier League sul centrocampista, in attacco potrebbe andare via Petagna, così come Ilicic, in entrata occhi su Alberto Cerri fino al momento grande protagonista con il Perugia in Serie B. Il Bologna si ...