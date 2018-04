Tim e Cdp Bollore e le mosse dei francesi | Calenda e lo scontro liberisti-interventisti

"Sull'intervento di Cdp in Tim nessun 'statalismo' ma è giusto presidiare l'asset della rete" : "Per la cronaca nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una pubblic company, sogno proibito di ogni liberista ben educato". Con un tweet il ministro uscente Carlo Calenda è intervenuto nel dibattito che l'ingresso di Cdp in Tim ha suscitato."Una decisione interventista che ribalta in poche ore una linea politica ventennale merita una spiegazione articolata. Nel metodo, oltre che nel merito" ...

Tim E CDP/ Bollorè - le opzioni per Vivendi dopo la mossa di Cassa depositi e prestiti su Telecom Italia : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:04:00 GMT)

Tim - Cdp è già in manovra. Missione Usa per l'ad Genish : Cominciano le grandi manovre della Cassa Depositi e Prestiti, la lenta salita che porterà il braccio finanziario dello Stato ad accumulare fino al 5% di Tim. In Borsa gli scambi sul titolo sono ...

Tim : ?le scelte della Cdp e il ritorno dello Stato : Quello che più colpisce sono i tempi: Cdp ha palesato il suo orientamento a rilevare fino al 5% di Tim mentre è in atto una contesa per la governance tra Vivendi, che ne detiene il...

Tim balza ancora in borsa - Zingales : "La mossa di Cdp è sbagliata e ha fatto lievitare i prezzi - Costamagna va licenziato" : L'ingresso della Cassa depositi e prestiti nel capitale di Telecom Italia "è un passo sbagliato" e "mi preoccupa molto soprattutto per il modo in cui è stato fatto l'annuncio", perchè "così si fanno lievitare i prezzi per chi acquista". E' quanto ha affermato, durante una pausa dei lavori del Workshop Ambrosetti, l'economista ed ex consigliere di Tim, Luigi Zingales.Inoltre, ha aggiunto, "non capisco la ...

Tim - Bernabè sfida la Cdp : "Atto ostile? Vedremo in assemblea" : MILANO - 'Cdp deciderà ciò che vuole. In assemblea si contano i voti, vediamo che succederà in assemblea'. Lo ha detto il vicepresidente di Telecom, Franco Bernabè, parlando con i giornalisti a ...

La difesa per fermare i francesi. La Cdp salirà al 5% di Tim : Vivendi presenta la lista per rinnovare il Cda: sostegno all'ad Genish. I fondi legati ad Assogestioni pronti al passo indietro per favorire Elliott Arriverà fino al 5%, ma senza fretta e non certo in ...

Tutti i rischi del tuffo tutto antifrancese della Cdp in Tim : Roma . Succede raramente di vedere un investitore di lungo termine come la Cassa depositi e prestiti, che gestisce il risparmio postale, allearsi con uno di ben più corta visione come il fondo ...

Tim - entra Cdp : Con l'ingresso di Cdp in Tim con una quota fino al 5% e una prospettiva di lungo periodo si fa più vicina l'ipotesi della società della rete che venne evocata per la prima volta nel dibattito sul ...

CDP ACQUISTERA' 5% AZIONI Tim/ Il titolo vola in Borsa : la posizione di Vivendi : Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:40:00 GMT)

Tim : ok Cdp a ingresso - quota massima 5% : ANSA, - ROMA, 5 APR - Il Cda di Cassa depositi e prestiti ha deliberato l'ingresso di CDP nel capitale di Tim "con una prospettiva di lungo periodo". "L'ingresso - comunica Cdp in una nota - condurrà ...

Tim : ok Cdp a ingresso - quota minima 5% : 20.27 Il Cda di Cassa depositi e prestiti ha deliberato l'ingresso di Cdp nel capitale di Tim. "Tale ingresso- comunica Cdp in una nota - condurrà alla progressiva acquisizione di una partecipazione finanziaria di minoranza, non superiore al 5% delle azioni ordinarie". L'investimento "rientra nella missione istituzionale di Cdp a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali e vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di ...

