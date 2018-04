Tim e Cdp/ Bollore e le mosse dei francesi - Calenda e lo scontro liberisti-interventisti : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Tim : Calenda - non stiamo mettendo Stato : ANSA, - MILANO, 7 APR - "Per la cronaca nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una pubblic company, sogno proibito di ogni liberista ben educato". Con un tweet il ministro uscente Carlo ...

Tim - Calenda : non stiamo mettendo lo Stato da nessuna parte : 'Per la cronaca nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una pubblic company, sogno proibito di ogni liberista ben educato'. Con un tweet il ministro uscente Carlo ...

Tim : Calenda - non stiamo mettendo Stato : ANSA, - MILANO, 7 APR - "Per la cronaca nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una pubblic company, sogno proibito di ogni liberista ben educato". Con un tweet il ministro uscente Carlo ...

Tim : Calenda - non stiamo mettendo Stato : ANSA, - MILANO, 7 APR - "Per la cronaca nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una pubblic company, sogno proibito di ogni liberista ben educato". Con un tweet il ministro uscente Carlo ...

Tim : Calenda - Berlusconi e Di Maio siglano la grande alleanza italiana contro Vivendi : ROMA - L'ostilità di Silvio Berlusconi. I dubbi dei Cinquestelle. Ma anche l'avversione del governo uscente. contro Vivendi si è coalizzato un fronte compatto che punta a ridimensionare l'influenza ...

F1 - GP Bahrein 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Sakhir. Qualifiche e gara a pomeriggio inoltrato : ... F1, Prove libere 3, DIRETTA LIVE ore 16.00, F1, Qualifiche, DIRETTA LIVE Domenica 8 aprile ore 16.10, F1, gara , 57 giri, , DIRETTA LIVE La programmazione di SKY Sport F1/HD Venerdì 6 aprile ore 9.

Motocross - GP Trentino 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Pietramurata : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del GP del Trentino di Motocross. Il programma Sabato 7 aprile Qualifying Races MX2 e MXGP Domenica 8 aprile Gare MX2 e MXGP CLICCA QUI PER TUTTE LE ...

F1 - GP Bahrein 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Sakhir. Qualifiche e gara a pomeriggio inoltrato : Dal 6 all’8 aprile a Sakhir (Bahrein) il Mondiale di Formula 2018 torna protagonista. Dopo il primo assaggio dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il Circus si presenta sotto i riflettori del circuito arabo in uno degli appuntamenti cult di tutta l’annata e le attese sullo show in pista sono diverse. La Ferrari, trionfante sul tracciato cittadino australiano, vorrà confermarsi sulla più tradizionale pista nel deserto. ...

Motocross - GP Trentino 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Pietramurata : Primo dei tre appuntamenti del Mondiale Motocross in Italia. A Pietramurata, il prossimo weekend andrà in scena il GP del Trentino. La lotta nella MXGP è serratissima: dopo tre prove, Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings sono esattamente in parità e il loro duello promette scintille anche nel prossimo round. Diversa la situazione in MX2 dove Pauls Jonass sta dominando dall’inizio della stagione e promette di proseguire il suo splendido ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 6 APRILE: 11.30 Primo singolare A ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Termas de Rio Hondo : ... COME SEGUIRE LE GARE IN TV E STREAMING? Il GP di Argentina 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go. Sono previste le differite in chiaro e gratis su ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTimana a Termas de Rio Hondo : Il Motomondiale 2018 ripartirà dalle Terme di Rio Hondo dove, nel weekend del 6-8 aprile, si disputerà il GP di Argentina 2018. La seconda prova del campionato si preannuncia incerta, avvincente e appassionante: i centauri torneranno in pista a tre settimane di distanza dall’esordio in Qatar, le stelle della MotoGP sono pronte per un lungo corpo a corpo che potrebbe darci risposte importanti anche in ottica campionato. Andrea Dovizioso ...