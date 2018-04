The Originals 5 in onda dal 18 aprile | la sinossi dei primi tre episodi

The Originals 5×01 : Sette anni dopo… (FOTO) : The Originals 5×01 trama e promo | Finalmente ci siamo: la premiere della serie Tv con Joseph Morgan andrà in onda il 18 aprile 2018 sulla The CW. The Originals 5×01 farà compiere ai fan un salto temporale di diversi anni, rispetto alla trama precedente, grazie ad una regia di Marguerite MacIntyre. L’episodio pilota “Where You Left Your Heart” ci rivelerà che cos’è successo ai nostri protagonisti, fra ...

The Originals 5 : anticipata la data d’inizio dell’ultima stagione : Quando inizia The Originals 5? La CW anticipa la data dell’ultima stagione Buone notizie per tutti i fan di The Originals: la messa in onda della quinta e ultima stagione è stata anticipata. La CW ha deciso di non trasmettere più le nuove puntata della serie tv a partire dal 20 aprile bensì dal 18 […] L'articolo The Originals 5: anticipata la data d’inizio dell’ultima stagione proviene da Gossip e Tv.

Le prime foto di The Originals 5 con Klaus - Caroline e il misterioso Roman : Il 20 aprile si avvicina a grandi passi e The CW, dopo aver pubblicato il primo trailer, ha concesso ai fan le prime foto di The Originals 5. Per fortuna non si tratta di foto "inutili" visto che nei primi due scatti pubblicati da EW, il pubblico avrà modo di conoscere uno dei nuovi protagonisti della stagione (e possibile conferma dello spin off dedicato ad Hope) ma anche di rivedere insieme Klaus e Caroline. A quanto pare quello dei ...

Primo trailer di The Originals 5 : le lacrime di Klaus e il sangue di Elijah : Primo trailer di The Originals 5 e Primo sguardo all'ultima stagione della serie nata da una costola di The Vampire Diaries. Julie Plec ha deciso sei anni fa di dare vita ad una serie tv incentrata sugli Originali, i Mikaelson, portando via anche qualcosa di importante e bello che stava rendendo interessanti le nuove stagioni di The Vampire Diaries. In molti imputano proprio alla nascita dello spin off il calo degli ascolti della serie madre ...

The Originals 5 ultima stagione : primo trailer e tutte le anticipazioni : The Originals 5 ultima stagione: quando inizia, numero episodi, primo trailer, nuovo nemico e altre anticipazioni Manca poco al ritorno di The Originals: il prossimo 20 aprile tornerà in onda la serie tv con Klaus, Elijah e tutti gli altri vampiri originali! Si tratta della quinta e ultima stagione del telefilm: dopo The Vampire Diaries, […] L'articolo The Originals 5 ultima stagione: primo trailer e tutte le anticipazioni proviene da ...

Michael Trevino nel remake di Roswell : nel cast attori di Pretty Little Liars e The Originals : Michael Trevino nel remake di Roswell, questa è l'ultima new entry annunciata per la serie che vedremo nella prossima stagione telefilmica americana. Il vintage la sta facendo da padrone un po' in tutte le reti e, soprattutto in The CW, in cui continueremo a vedere gli eroi dell'Arrowverse, i vampiri di Julie Plec nel possibile spin off di The Originals, il reboot di Streghe in versione LGBT e poi il remake de del teen drama in cui nelle ...

Matt Davis nello spin off di The Originals con Danielle Rose Russell : tutti i dettagli sulla serie Hope-centrica : A quanto pare Julie Plec non vuole proprio mollare i suoi Originali e porterà con sé anche Matt Davis nello spin off di The Originals già annunciato nelle scorse settimane. La storia dei Mikaelson si concluderà proprio nel finale di The Originals 5 in onda in primavera ma proprio il gran finale, l'episodio numero 13, potrebbe regalare al suo pubblico un vero e proprio colpo di scena che lascerà socchiusa la porta proprio al suo spin off. A ...

Claire Holt di The Originals in ospedale : la sua drammatica storia sui social : Una domenica da dimenticare quella di ieri per tutti coloro che amano The Originals e The Vampire Diaries e che da sempre tengono a cuore le sorti dei suoi protagonisti. Questa volta a finire in prima pagina è Claire Holt, la piccola sorella dei fratelli Mikaelson in The Vampire Diaries e nel suo spin off. A mobilitare i fan è stato un suo scatto postato proprio ieri e che la mostra in un letto di ospedale piuttosto sconvolta. In una lunga ...

Joseph Morgan in Gone Baby Gone in attesa del finale di The Originals 5 : suo il ruolo che fu di Casey Affleck? : Ancora revival e vintage per la tv americana che questa volta ha ingaggiato Joseph Morgan in Gone Baby Gone. Il film scritto e diretto da Ben Affleck e interpretato da Casey Affleck sbarcherà in tv con un adattamento in cui il protagonista sarà proprio il re di The Vampire Diaries e The Originals. Con la serie The CW ormai terminata da oltre un anno e il suo spin off presto in onda con gli ultimi episodi, Joseph Morgan si è dato già da fare ...