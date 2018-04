Terrorismo Minore pronto ad attaccare la scuola che frequentava Istigava a Jihad via

Cosa sappiamo del minorenne di origine algerina indagato a Trieste per Terrorismo : Elevate capacità tecnico-informatiche, padronanza linguistica non comune e approfondita conoscenza dei principali testi sacri dell'Islam. Molto giovane ma già in possesso di un 'profilo' di tutto ...

Cosa sappiamo del minorenne di origine algerina indagato a Trieste per Terrorismo : Elevate capacità tecnico-informatiche, padronanza linguistica non comune e approfondita conoscenza dei principali testi sacri dell'Islam. Molto giovane ma già in possesso di un 'profilo' di tutto rispetto il minorenne italiano di origine algerina indagato per web proselitismo a favore dell'Isis. La Polizia di Trieste ha individuato questo ragazzo che attraverso la rete, utilizzando ...

Terrorismo - minorenne gestiva chat pro Isis su Telegram : era pronto a fare un attentato nella sua scuola : Era pronto a compiere un attentato nella scuola che frequentava il minorenne pro-Isis scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato grazie alle indagini della Postale e delle Digos di Trieste e di...

Rischio Terrorismo : a Trieste chiuse chat Telegram pro Isis a un minorenne italiano : Rischio terrorismo: a Trieste chiuse chat Telegram pro Isis a un minorenne italiano Il giovane verrà affiancato da un imam perché apprenda una visione più ampia dell’Islam Continua a leggere

Terrorismo sul web - chiusa chat Telegram : gestita da un minorenne italiano : Un minorenne che gestiva le chat e i canali Telegram di propaganda jihadista, è stato avviato, per la prima volta in Italia, verso un percorso di deradicalizzazione. Dopo aver accertato le...

Terrorismo - minorenne faceva propaganda all'Isis su Telegram : Il ragazzo, di origine algerina, è stato denunciato e verrà 'deradicalizzato' con l'aiuto di un Imam

Terrorismo - minorenne faceva propaganda a favore dell'Isis : ora farà percorso di deradicalizzazione : C'era un minorenne italiano di origine algerina dietro due chat chiuse e diversi canali Telegram in cui venivano diffusi messaggi di propaganda dell'Isis tradotti in italiano e fatti atti di ...

Terrorismo - minorenne faceva propaganda a favore dell'Isis : ora farà percorso di deradicalizzazione : Italiano di origine algerina, istigava a compiere attentati. Chiusi le chat e i canali Telegram. Il giovane sarà anche affiancato da un imam per apprendere una...

Terrorismo - minorenne faceva propaganda a favore dell'Isis : ora fa percorso di deradicalizzazione : Italiano di origine algerina, istigava a compiere attentati. Chiusi le chat e i canali Telegram. Il giovane sarà anche affiancato da un imam per apprendere una...