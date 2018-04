Terrorismo | da Nizza a Berlino | auto e camion contro la folla La lunga scia di sangue

Terrorismo - ARRESTATO MILITANTE ISIS A TORINO/ Ultime notizie video : studiava attacco con camion come a Nizza : TERRORISMO, ARRESTATO MILITANTE ISIS a TORINO: Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino che progettava attacchi col camion, Ultime notizie.

Allarme Terrorismo - la lettera anonima : 'Tunisino sta organizzando attacco' : Da diverso tempo l'Italia è nel mirino delle organizzazioni legate al terrorismo di matrice islamista. Su ciò, c'è da dire che nello Stivale sino ad ora non si è verificato nessun attacco e l'intelligence nazionale si è distinta nella strategia di prevenzione dello stesso terrorismo e dell'estremismo islamico. Ciò non si può certamente dire per altre nazioni europee, a partire dalla Francia. La misteriosa lettera anonima resa nota ...

Terrorismo - marocchino espulso. Imam in carcere - aveva inneggiato agli attentatori della strage di Nizza : Un cittadino marocchino è stato espulso dall’Italia “per motivi di sicurezza dello Stato“. Fa sapere il Viminale che si tratta di un 35enne che, detenuto per reati comuni nel carcere di Alessandria, aveva assunto la funzione di Imam, ruolo dal quale è stato poi estromesso a causa delle sue posizioni oltranziste e della sua condotta violenta manifestata nei confronti di altri appartenenti alla sua religione. Per questo motivo le ...