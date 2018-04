Terremoto | ‘il calcio aiuta’ | 1 | 1 mln erogati da figc a 224 società

calcioweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Il programma della‘Ilaiuta’ ha assicurato la propria solidarietà a un totale di 224suddivise in 134 comuni appartenenti a quattro regioni. La contribuzione totale, comprensiva anche della fornitura di materiale tecnico-sportivo e sanitario, ammonta a 1,1 milioni di euro. Lo rende noto la Federal termine della quinta e ultima fase di erogazione dei contributi, aperta a tutte ledioperanti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Nei giorni scorsi è stato erogato l’ultimo intervento per un importo pari a 142mila euro. A beneficiarne sono state 106appartenenti a 50 comuni che svolgono attività di settore giovanile e/ofemminile. Nato con l’obiettivo di dare sostegno alledioperanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, il programma realizzato in collaborazione con il commissario ...