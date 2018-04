Terremoto | Feding Marche | le parole del Commissario Straordinario per la Ricostruzione

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) “Ilha rilasciato un’intervista, pubblicata ieri sul Messaggero, dal titolo emblematico: “Sisma,partita ma non saneremo gli abusi”. Sulle pagine del quotidiano romano, l’On. De Micheli ha sostenuto che lo Stato pagherà tutte le spese affrontate dai cittadini per la, ma che non sanerà gli abusi e che non ci saranno condoni.” Come è stato a più riprese denunciato dai tecnici marchigiani, si spiega in una nota della Federazione Ordini Ingegneri delle, “uno dei principali problemi che ostacola la presentazione dei progetti agli U.S.R. è che su moltissimi fabbricati si riscontrano difformità edilizie e strutturali, che per essere regolarizzate necessitano di procedimenti lunghi ed incerti.“ Questo è un nodo delicato su cui la Federazione Ordini Ingegneri delleintende fare definitivamente chiarezza a ...