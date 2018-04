Terremoti | scossa magnitudo 4 7 nelle Isole Vergini Britanniche

Terremoti : scossa magnitudo 5.9 nelle Filippine : Un terremoto magnitudo 5.9 è stato registrato a 45 km sudest da Tarragona, nelle Filippine, alle 03:53 UTC: lo riporta l’Istituto Geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 64,4 km. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 5.9 nelle Filippine sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - scossa 3.9 nel Maceratese : 7.26 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata alle 4.19 a due km a sud ovest di Muccia, in provincia di Macerata. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa a una profondità di 9 km. Non si registrano danni a cose o persone.

Terremoti : scossa di magnitudo 6.8 in Bolivia :

Terremoti : scossa nella notte in Val di Isarco. Sisma anche nel Senese : Terremoti: scossa nella notte in Val di Isarco. Sisma anche nel Senese Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 2.11 tra Brennero e San Martino in Passiria. In Toscana Sisma di magnitudo 2.9 con epicentro a Castiglione d'Orcia. Rischio idrogeologico e pericolosità sismica: la mappa Parole chiave: ...

Terremoti : scossa magnitudo 5.6 in Tagikistan : Una scossa di terremoto magnitudo 5.6 si è verificata in Tagikistan alle 22:54 UTC di ieri, secondo quanto riferisce lo US Geological Survey. Il sisma è stato localizzato a circa 8 km est-sudest dalla località di Roghun, ad una profondità di 3,6 km. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 5.6 in Tagikistan sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti : scossa magnitudo 3.1 avvertita in Germania e Svizzera : Un terremoto magnitudo 3.1 con epicentro presso Herrischried, nel sud della Germania, è stato avvertito poco prima delle 00:30 anche in Svizzera, nella zona di Laufenburg nel canton Argovia, circa 13 km a sud: lo ha reso noto il Servizio Sismico Svizzero del Politecnico federale di Zurigo. L'articolo Terremoti: scossa magnitudo 3.1 avvertita in Germania e Svizzera sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - sciame sismico sull'Etna dopo la forte scossa sul Marsili : Allarme sull'Etna per una serie di scosse, in rapida successione, che sono state avvertite molto chiaramente dalla popolazione anche nel capoluogo Catania. La più forte alle 9.50 di magnitudo 3.3 con ...

Terremoti - scossa di 3.4 davanti alle Eolie. Sisma anche in Francia - avvertito in Liguria : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2:13 davanti l'isola siciliana di Lipari. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , Ingv, , il Sisma ...

Terremoti : scossa 4 - 2 in sud-ovest Gb e Galles - tanta paura :