Tennis | Davis | Fognini-Bolelli crollano | Italia-Francia 1-2

Tennis - Coppa Davis : Bolelli-Fognini ko - Francia avanti 2-1 dopo il doppio : GENOVA - L'Italia è di nuovo in svantaggio, stavolta per 2-1, contro la Francia dopo la seconda giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso sulla ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Italia-Francia 1-2. Le pagelle del doppio : troppi alti e bassi azzurri - i transalpini ne approfittano : L’Italia ha perso il doppio di Coppa Davis contro la Francia ed ora dovrà vincere i due singolari di domani per accedere alle semifinali. Nella sfida odierna, persa nettamente, dopo il passaggio a vuoto nel decimo game della prima frazione non c’è più stata storia: azzurri sotto 0-4 sia nel secondo che nel terzo set ed incontro irrimediabilmente compromesso. Di seguito le pagelle della sfida. Pierre-Hugues Herbert, 7.5: ...

Tennis : Coppa Davis - gli Stati Uniti in vantaggio 2-0 sul Belgio : ROMA - A Nashville gli Stati Uniti sono in vantaggio per 2-0 sul Belgio , privo di David Goffen , dopo la prima giornata dei quarti del World Group 2018 di Coppa Davis . John Isner ha faticato, sono ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio sugli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...

Tennis - coppa Davis; Italia-Francia 0-1 : Seppi ko in cinque set con Pouille : GENOVA - Francia in vantaggio per 1-0 sull'Italia dopo il primo singolare della sfida valida per i quarti di coppa Davis in corso sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Lucas Pouille ha ...

Tennis - Davis : quattro top ten in campo. Torna Nadal - Zverev vince la prima

Coppa Davis 2018/ Diretta Italia Francia streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi 6 aprile) : Diretta Coppa Davis 2018, Italia Francia: info streaming video e tv, orario delle partite. A Genova la nostra nazionale di tennis maschile cerca il pass per la semifinale contro i campioni(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 01:30:00 GMT)

Tennis - Davis Seppi-Pouille apre Italia-Francia - poi Fognini-Chardy : GENOVA - Saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille ad aprire venerdì alle 11.30 la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in programma fino a ...

Il numero uno del mondo ha vinto gli ultimi 22 incontri di Davis disputati, con l'ultima sconfitta che risale al 2004, contro il ceco Jiri Novak.

Tennis - Coppa Davis. Da domani è Italia-Francia. Si comincia con Seppi-Pouille : Torna la Coppa Davis con la sfida antica Italia-Francia. Da domani fino a domenica sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova la squadra azzurra cercherà l'impresa , proibitiva?, di ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : che scontro tra Spagna e Germania! Croazia ed USA con i favori del pronostico : Non solo Italia-Francia: il programma dei quarti di finale di Coppa Davis offre molti spunti interessanti nelle altre gare in programma. Andiamo a scoprire chi si affronterà a partire da domani nelle restanti tre sfide, ovvero Spagna-Germania, Croazia-Kazakistan ed USA-Belgio. Sicuramente il confronto più interessante è il primo: Spagna-Germania è anche un classico di Coppa Davis, e nei 16 confronti precedenti per 10 volte hanno passato il turno ...