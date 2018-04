Tennis | Coppa Davis 2018 | i risultati di venerdì 6 aprile Stati Uniti ad un passo dalle

Tennis - coppa Davis; Italia-Francia 0-1 : Seppi ko in cinque set con Pouille : GENOVA - Francia in vantaggio per 1-0 sull'Italia dopo il primo singolare della sfida valida per i quarti di coppa Davis in corso sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Lucas Pouille ha ...

Diretta / Coppa Davis 2018 Italia Francia - Seppi Pouille (0-1 : 3-6) streaming video e tv (Tennis) : Diretta Coppa Davis 2018, Italia Francia: info streaming video e tv, orario delle partite. A Genova la nostra nazionale di tennis maschile cerca il pass per la semifinale contro i campioni(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Coppa Davis : Seppi-Pouille alle 11 - 30 via a Italia-Francia a Genova - SuperTennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...

Coppa Davis 2018/ Diretta Italia Francia streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi 6 aprile) : Diretta Coppa Davis 2018, Italia Francia: info streaming video e tv, orario delle partite. A Genova la nostra nazionale di tennis maschile cerca il pass per la semifinale contro i campioni(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 01:30:00 GMT)

Tennis - Nadal al rientro. Confermata la presenza in singolare di Coppa Davis : Il numero uno del mondo ha vinto gli ultimi 22 incontri di Davis disputati, con l'ultima sconfitta che risale al 2004, contro il ceco Jiri Novak . , In collaborazione con Italpress , Tags: Tennis , ...

Tennis - Coppa Davis. Da domani è Italia-Francia. Si comincia con Seppi-Pouille : Torna la Coppa Davis con la sfida antica Italia-Francia. Da domani fino a domenica sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova la squadra azzurra cercherà l'impresa , proibitiva?, di ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : che scontro tra Spagna e Germania! Croazia ed USA con i favori del pronostico : Non solo Italia-Francia: il programma dei quarti di finale di Coppa Davis offre molti spunti interessanti nelle altre gare in programma. Andiamo a scoprire chi si affronterà a partire da domani nelle restanti tre sfide, ovvero Spagna-Germania, Croazia-Kazakistan ed USA-Belgio. Sicuramente il confronto più interessante è il primo: Spagna-Germania è anche un classico di Coppa Davis, e nei 16 confronti precedenti per 10 volte hanno passato il turno ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L'Italia lancia la sfida alla Francia : Il nativo di Arma di Taggia, quando sta bene ed è in forma, è certamente uno dei migliori al mondo sulla terra e diventa un avversario difficilmente battibile. Una rivalità storica quella tra Italia ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L’Italia lancia la sfida alla Francia : Con il sorteggio di oggi (ore 11.30) comincia ufficialmente la sfida tra Italia e Francia valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si giocherà sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova e dunque gli azzurri avranno il vantaggio di giocare in casa, per provare a staccare il biglietto per una semifinale che manca dal 2014 (sconfitta con la Svizzera). Corrado Barazzutti ha scelto per questa sfida contro la Francia Fabio Fognini, Paolo ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Mahut-Herbert punto di forza della Francia - ma Fognini-Bolelli sanno come batterli : Il doppio è spesso l’ago della bilancia in una sfida di Coppa Davis e anche in quella tra Italia e Francia di questo fine settimana il copione sembra essere lo stesso. Rispettando i pronostici nella giornata del sabato le due squadre dovrebbero trovarsi in parità e dunque proprio il punto del doppio diventerebbe decisivo per le sorti dell’intero incontro. L’Italia con ogni probabilità punterà su Fabio Fognini e Simone Bolelli, ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Contro la Francia mi attendo un incontro equilibrato. Il nuovo format della Coppa Davis? Una iattura” : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Francia favorita - ma l’Italia si affida all’amata terra rossa : Mancano solo due giorni all’inizio di Italia-Francia, sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. A Genova è davvero tutto pronto e il capoluogo ligure è pronto ad ospitare un incontro molto atteso da tutto il Tennis italiano. Gli azzurri si stanno allenando e sono stati protagonisti anche di alcune manifestazioni dove hanno potuto sentire il calore e la vicinanza di moltissimi tifosi. “E’ stata una bella ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : la Francia ai raggi X. Pouille il numero uno - doppio formidabile : E’ ormai iniziata la settimana che porterà alla sfida valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis tra Italia e Francia. Oggi analizzeremo i convocati del capitano francese Yannick Noah. LUCAS Pouille: numero 11 del ranking ATP, record in Coppa Davis 4-3. E’ il numero uno di Francia ed è anche l’eroe della finale della passata edizione, vincendo il singolare decisivo contro Darcis. Giocatore che ben si adatta ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Non vedo l’ora di prendere parte alla mia prima sfida di Coppa Davis” : Entrato a far parte della top100 Matteo Berrettini, una delle speranze italiane nel futuro del Tennis, si sta preparando in vista della stagione sulla terra rossa ormai imminente. Un 2018 che ha visto il 21enne di Roma esprimersi su ottimi livelli tali da portare il capitano non giocatore Corrado Barazzutti a convocarlo per la sfida di Coppa Davis contro la Francia, prevista dal 6 all’8 aprile presso l’impianto di Villetta Cambiaso a ...