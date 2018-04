Telecom | i francesi al lavoro per mettere Cdp in fuori gioco

Telecom alla svolta digitale : il piano 2020 dei francesi di Vivendi : Tim Con oltre 12 miliardi di euro di investimenti la Telecom a trazione francese Vivendi vara il piano di trasformazione digitale al 2020. L’ex monopolista di Stato punta ad aumentare i clienti allacciati con banda ultralarga in Italia, da 1,8 milioni di linee a 5 milioni, a offrire i primi servizi in 5G entro due anni, sviluppare il mercato dei contenuti via internet e assicurare il presidio sul mercato brasiliano con Tim Brasil, nel segmento ...