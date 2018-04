Taekwondo | German Open 2018 | Antonio Flecca si ferma ai piedi del podio | fuori al primo

oasport

(Di sabato 7 aprile 2018) Si è aperto oggi ad Amburgo ildi, torneo di categoria G1 che vede in azione i migliori atleti del mondo e che assegna punti fondamentali per il ranking. L’Italia sfiora ilconche siai quarti di finale nella categoria -58 kg. L’atleta delle Fiamme Rosse dopo aver brillantemente superato i tedeschi Sultani e Gokce si è dovuto arrendere al belga Bensaleh nell’incontro decisivo per salire sul. Un risultato comunque positivo che conla crescita di questo giovane atleta. Azzurri invece tutti eliminati alturno nei -68 kg, anche a causa di un sorteggio poco fortunato. Infatti Gianmarco Moschin viene eliminato dal brasiliano Pontes che andrà poi a conquistare il successo finale, mentre Michele Maglione viene sconfitto dal belga Ketbi, che chiuderà al terzo posto. Stop alturno anche per Andrea Maddaluni (sempre nei -68 ...