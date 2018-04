Taekwondo | Gabriele Caulo e Sofia Zampetti fenomenali ad Hammamet! Sono tre gli azzurri

oasport

: RT @taekwondofita: Qualificazioni ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018 ???? Day 2 ?????????? -63 kg: Gabriele Caulo vince il primo in… - siciliafita : RT @taekwondofita: Qualificazioni ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018 ???? Day 2 ?????????? -63 kg: Gabriele Caulo vince il primo in… - taekwondofita : Qualificazioni ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018 ???? Day 2 ???????? ?? -63 kg: Gabriele Caulo perde la Se… - taekwondofita : Qualificazioni ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018 ???? Day 2 ???????? ?? -63 kg: Gabriele Caulo vince con u… -

(Di sabato 7 aprile 2018) L‘Italia si presenterà agli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires con ben tre atleti nelhanno conquistato il pass per i Giochi Olimpici Giovanili, disputando uno straordinario torneo di qualificazione ad Hammamet, in Tunisia, e unendosi ad Assunta Cennamo, che ieri aveva già ottenuto l’accesso alla prestigiosa competizione che avrò luogo in Argentina nel prossimo mese di ottobre. Il percorso di, impegnato nella categoria -63 kg, è stato davvero fenomenale.ha sconfitto 17-5 al primo turno l’irlandese Craig Proctor Malone, ripetendosi ai sedicesimi contro l’uzbeko Jasurbek Djaysunov (13-10) e agli ottavi contro il polacco Stephan Bartoszop (11-6). Nel match decisivo per la qualificazione,non ha lasciato scampo all’azero Javad Aghayev, battuto 26-9, una vittoria schiacciante che ha ...