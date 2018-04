T Imerese | verso licenziamento operai indotto | sindaco ‘accanto a lavoratori’

meteoweb.eu

: Tutti mbriachi in auto e 2 incidenti anzi se siete verso termini imerese dir palermo prendere dalla ss113 picchi se… - solo_palermo : Tutti mbriachi in auto e 2 incidenti anzi se siete verso termini imerese dir palermo prendere dalla ss113 picchi se… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Amministrazione comunale a sostegno deglidell’ex Fiat di Termini(Palermo), dell’, delle aziende dei servizi e degli interinali. Nei giorni scorsi il, Francesco Giunta, ha incontrato una delegazione di tute blu della Bienne Sud (69 dipendenti che si occupavano della verniciatura dei paraurti della Lancia Ypsilon), gli interinali e alcunidella Manital (20 addetti) che si occupavano delle pulizie ordinarie all’interno dello stabilimento termitano, prima di proprietà del Lingotto. Dal 29 dicembre scorso gliBienne Sud non hanno più ammortizzatori sociali. Una situazione di stallo che ha lasciato i lavoratori nel limbo non potendo usufruire né della mobilità (qualora si fosse optato per il) né della proroga della cassa integrazione (qualora si fosse inteso proseguire nel ...