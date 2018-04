Strage di Latina | le prime parole di Antonietta Gargiulo | «Il male non ha vinto» video

Strage di Latina - le prime parole di Antonietta Gargiulo : «Il male non ha vinto» : Le parole della donna ferita dal marito Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso lo scorso 28 febbraio le due figlie Martina e Alessia a Cisterna di Latina

Strage di Latina - il primo audio di Antonietta Gargiulo (VIDEO) : Strage di Latina , Antonietta Gargiulo rilascia il primo audio su Facebook. La vittima della Strage di Latina ha parlato con affetto a quanti l’hanno sostenuta in queste settimane di difficoltà. Antonietta Gargiulo si trova ora fra l’affetto dei familiari e sta cercando di recuperare forza in seguito al duplice delitto delle due figlie Martina e Alessia. Nessun segno di rancore contro Luigi Capasso, l’ex marito che ha sparato ...

