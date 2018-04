Storia di due vite salvate dalla violenza e dalla droga | Dona e Miriam

Mio fratello di Biagio Antonacci - testo e significato : la Storia di due fratelli che si ritrovano : testo e significato di “Mio fratello”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci in rotazione radiofonica da venerdì 6 aprile. Il videoclip ufficiale del brano è stato diretto dal regista Gabriele Muccino e vede protagonisti, per la prima volta insieme, Rosario e Beppe Fiorello. Venerdì 6 aprile arriva in radio il nuovo singolo di Biagio Antonacci feat. Mario Incudine Biagio Antonacci torna con un nuovo singolo: si tratta di “Mio ...

Torre del Greco - la Storia del parroco Santo don Vincenzo Romano su Raidue : Torre DEL Greco. La storia del parroco Santo su Raidue. A trattare la recente santificazione di don Vincenzo Romano, già beato e proclamato Santo da Papa Francesco lo scorso 7 marzo, è stata la ...

Stanley Kubrick e Roger Waters - Storia di screzi e incomprensioni di due geni burberi ed egotici. Uniti a loro insaputa da 2001 : Odissea nello Spazio : Due geni assoluti, due menti superiori, due ego ipertrofici, due caratteri difficili, due artisti che hanno cambiato musica e cinema e hanno forgiato l'immaginario collettivo di almeno tre generazioni. Due anime destinate a incontrarsi ma che sono finite per scontrarsi. E che solo la magia di 2001: Odissea nello Spazio è riuscita a riunire. A loro insaputa.La storia è molto semplice ed è questa. Siamo nel 1970 e Stanley ...

“Loro addormentati - lui lì a due passi…”. Orrore in ospedale : le vittime tutti bambini - incoscienti e lontani dagli occhi di tutto. I genitori disperati chiedono ora giustizia - una Storia agghiacciante : I pazienti si fidavano di lui, lasciando che li addormentasse in vista delle operazioni che avrebbero affrontato come da procedura. Una volta che loro rimanevano incoscienti sotto i suoi occhi, però, ecco che iniziava un Orrore inumano. Una storia scioccante quella che arriva dall’Argentina e che è stata raccontata dalle pagine del tabloid inglese Metro. L’uomo, un 56enne di nome Jorge Oman Maddio, lavorava come anestesista ed ...

“Sorridi - ora scatto”. Il selfie dell’orrore : dietro questa foto di due uomini felici e sorridenti - una Storia da far rabbrividire. Impossibile capire la loro disumana follia : L’immagine di due uomini di mezza età a bordo di un’auto, uno al volante e l’altro seduto accanto. Un selfie apparentemente banale, di quelli che vediamo a centinaia ogni giorno appena mettiamo piede in un social. E dietro la quale si nascondeva però un orrore incredibile, disumano, finendo per diventare una delle prove di un caso che ha scioccato il web. A raccontare la vicenda è il Mirror: le due persone immortalate ...

Giocano durante il volo - due piloti EasyJet sospesi. La Storia e ulteriori : Una vicenda assurda che ha dell'incredibile con due piloti che Giocano a Snapchat alla cloche del volo, ma non c'è solo questa.

C'è Posta per Te - la Storia del papà che vuole vedere il figlio di due mesi : 'Il nonno non mi sopporta' : Nuova storia a C'è Posta per Te . Un giovane di 23 anni chiede l'aiuto della trasmissione condotta da Maria De Filippi per poter rivedere suo figlio di due mesi. Il padre della ragazza gli ha impedito ...

Gli 'Scompigliati' e i 'Fedelissimi' scrivono una nuova pagina di Storia - ufficiale il gemellaggio tra le due tifoserie di Floridia e ... : Un traguardo importante ma soprattutto un segnale forte a tutto il mondo calcistico, alle città e alle istituzioni. Sabato il 'patto' verrà pubblicamente siglato in occasione della gara tra San Paolo ...

La prima Storia su Instagram di Leone Lucia mostra l'amore di due genitori emozionati e sorpresi : Lo abbracciano, lo stringono con delicatezza tra le braccia. Leone Lucia è al mondo da poche ore ma il suo viso è già "popolare" sul mondo di Instagram. Oltre alle foto pubblicate dai neo genitori Fedez e Chiara Ferragni, a lui l'influencer dedica una storia sul social."Sono le lacrime più belle che abbia mai versato", scrive la Blonde Salad nella didascalia, "Questo è stato il momento in cui abbiamo visto ...

Andres e Pablo i due Escobar : Storia di calcio e narcotraffico : Ma, nonostante la situazione interna, la nazionale di calcio era riuscita a ridare un po' di fiducia al Paese, tornando ad essere, nei primi anni '90, una delle migliori del mondo. Pablo Escobar è il ...

Il piccolo Giosuè - drogato a due mesi : la Storia choc a Le Iene con un lieto fine a metà : Una casa da incubo, in condizioni igieniche pessime e popolata di tossicodipendenti, senza un lavoro e che vivono di espedienti. È in questo contesto che un neonato di appena due mesi, Giosuè , cresce ...

“Mi dispiace - non potete divorziare”. Da sposi a prigionieri in casa - l’incredibile Storia di questa coppia. Si conoscono - si amano e corrono all’altare in meno di 24 ore. Poi - però - le cose prendono la piega sbagliata. E per i due ora sono grossi guai : guai a lasciarsi travolgere dalle emozioni quando di mezzo c’è l’idea di un matrimonio da celebrare in fretta e furia. Soprattutto se davanti alle telecamere, che possono alterare ancora di più la capacità di ragionare a mente fredda. E così l’avventura di questi due giovani in un reality show si è trasformata in un vero e proprio incubo. A raccontare le peripezie di Richard e Harriet è la testata Metro. I due erano ...

Giornata mondiale dell'udito : ecco la Storia della piccola Viola - sorda all'età di due anni : "La scienza è andata avanti e i medici ci hanno guidato nelle scelte migliori " aggiunge la mamma Nostra figlia è stata da poco sottoposta a un'operazione. Adesso ha un impianto cocleare in grado di ...

“Ma proprio tu…”. Ve la ricordate Katia Pedrotti? Come (e dove) la ritroviamo. Dal Grande Fratello 4 alla meravigliosa Storia d’amore con Ascanio e le due bimbe. Poi il dimenticatoio e ora il ritorno alla ribalta. “Sei proprio sicura?” - le chiede qualcuno : Ne abbiamo parlato spesso di lei: parliamo di Katia Pedrotti? Ve la ricordate? La sua storia è quantomeno curiosa: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello (la quarta per essere precisi e no, non ancora Vip) ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, che da lì a breve sarebbe diventato suo marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio della tv. Ma il suo nome è noto ...