: Stepanek: 'Con Djokovic opinioni diverse, io e Agassi avevamo stesse idee' - TennisWorldit : Stepanek: 'Con Djokovic opinioni diverse, io e Agassi avevamo stesse idee' - oktennis : Divorzio da Djokovic, la versione di Stepanek: 'Spesso in disaccordo con Nole, davo ragione ad Agassi'… - Ubitennis : Djokovic, addio pure a Stepanek. Lendl con Zverev? (Crivelli). Noah: 'Il mio cuore diviso a metà tra Africa ed Euro… -

(Di sabato 7 aprile 2018) È passato un po' inosservato il post su Facebook scritto esclusivamente in lingua ceca di Radeksulla fresca separazione da Novak. L'ex numero otto del mondo non ha scritto soltanto le solite parole di circostanza ma ha anche dato chiare impressioni su come il 'trio' formato da lui, Andree il tennista serbo funzionava....