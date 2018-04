Statali | ultime novità contratto scuola 2018 | ricorso Gilda | aumenti in aprile?

Ultime contratto scuola 2018 - aumenti Statali : perché lo Snals non ha firmato Video : Arrivano chiarimenti sui motivi per i quali alcuni sindacati si sono rifiutati di firmare il rinnovo dei contratti #statali 2018, in particolare per quanto riguarda il nuovo contratto dei docenti e del personale Ata della #scuola. A dare precisazioni per lo Snals è il segretario provinciale, Roberta Marzano, che definisce il rinnovo del contratto della scuola come offensivo e denigrante per la professionalita' di tutto il comparto della ...

Ultime contratti Statali 2018 - scuola : novità stipendi - nel 2019 si perde il 24% Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo dei contratti 2018. Infatti, per oltre due terzi dei lavoratori del pubblico impiego, gli incrementi degli stipendi del nuovo contratto sara' solo per tutto il 2018. Dal 1° gennaio 2019 si arrivera' a perdere fino al 24 per cento di quanto incassato in più con gli aumenti del 2018. Il taglio dipende dall'elemento ...

Ultime contratti Statali 2018 : novità oggi 20/3 aumenti e arretrati - quando? : aumenti degli stipendi e arretrati per gli anni 2016 e 2017 con il rinnovo dei contratti statali, della sanità e del contratto della scuola, quando e quanto nella busta paga del 2018? Per i lavoratori dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli altri enti pubblici l'accordo per il rinnovo dei contratti statali prima di Natale ha permesso di ottenere, con la busta paga del mese di febbraio 2018, gli arretrati. Mentre gli aumenti degli stipendi ...

Ultime contratti Statali 2018 : classifica aumenti stipendi Pa e novità arretrati : Con il rinnovo dell'ultimo dei contratti statali 2018, quello della Sanità, sono arrivati tutti alla firma gli accordi per il pubblico impiego. Manca solo il rinnovo del contratto dei dirigenti pubblici ma, probabilmente, se ne riparlerà dopo le elezioni politiche di domenica prossima, 4 marzo 2018. Per gli statali della sanità il rinnovo del contratto porterà aumenti degli stipendi compresi tra 80,50 euro e 94,80 euro. Nel calcolo degli aumenti ...

Firmato Contratto Sanità/ Statali - Madia : rinnovo per 3 milioni tra medici - infermieri e Oss (ultime notizie) : Contratti Statali, Firmato rinnovo Sanità dopo 10 anni: ecco cosa cambia anche dopo il rinnovo del comparto Enti Locali Firmato due giorni fa. Ultime notizie, le parole del min. Madia(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:50:00 GMT)