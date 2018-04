Spal | Semplici | ' Ci manca un rigore | siamo all' altezza della Serie A'

Semplici - pareggio amaro ma la Spal c'è : ANSA, - FERRARA, 7 APR - "C'è amarezza per il risultato di questa gara". Sono le parole dell'allenatore della Spal Leonardo Semplici, dopo il pareggio contro l'Atalanta. "Abbiamo fatto bene - prosegue ...

Serie A Spal - Semplici : «Lotteremo fino alla fine» : FERRARA - " All'inizio del girone di ritorno abbiamo perso contro squadre forti. Forse qualcuno ha pensato di non essere all'altezza, ma non era così ". Queste le parole del tecnico della Spal , ...

Serie A Spal - Semplici : «Su Paloschi era rigore» : FERRARA - " All'inizio del girone di ritorno abbiamo perso contro squadre forti. Forse qualcuno ha pensato di non essere all'altezza, ma non era così ". Queste le parole del tecnico della Spal , ...

Spal-Atalanta - Semplici : 'Meritavamo di vincere' : Al termine del match lo stesso allenatore ha analizzato la gara e il momento del gruppo ai microfoni di Sky Sport: "Mi sembra che il rigore concesso all'Atalanta sia chiaro e io lo lascio commentare ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Sarà difficile» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci Sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...

Spal - problemi per Semplici in vista dell’Atalanta : le ultime : La Spal è in piena lotta per la salvezza e si prepara per la gara contro l’Atalanta, infermeria piuttosto affollato per il tecnico Semplici. La lista degli infortunati comprende Mattiello, Drame’, Simic e Borriello. Assenza anche di Vicari per squalifica, con Salamon che appare in vantaggio su Vaisanen per prenderne il posto. A centrocampo pronto il rientro di Kurtic, fuori Everton Luiz. In attacco ballottaggio tra Paloschi e ...

Serie A Spal - Semplici : «Noi sfortunati negli episodi» : GENOVA - " Non ho ancora rivisto gli episodi, ma quest'anno con il Var non siamo stati fortunati. Ripenso al rigore nel finale contro la Sampdoria, proprio qua a Marassi, dove non è stata usata o ...

Genoa-Spal - rigore incredibile fischiato alla squadra di Ballardini : furia per Semplici [FOTO] : Genoa-Spal, si sta giocando la 30^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Spal che si stanno affrontando in una gara molto importante per la salvezza. Nella prima frazione di gioco meglio la squadra di Ballardini, dopo pochi minuti fischiato un rigore, Lapadula si fa ipnotizzare da Meret. Al 31′ altro rigore ma questa volta sembra inesistente, l’arbitro dopo il controllo al Var fischia un incredibile rigore per il Genoa ...

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Genoa con rispetto» : FERRARA - "Ci sono similitudini con la partita di Cagliari: dopo un buon periodo dovremo essere noi a cercare di non essere presuntuosi e di andare là con il giusto rispetto. Il Genoa è una squadra ...

Semplici : "Che personalità questa Spal! All'inizio ci è mancata esperienza - ora..." : Per la Spal è un punto importante. Fermare la Juve, questa Juve, non è da tutti e Leonardo Semplici ha tutte le ragioni per essere orgoglioso di un punto che vale doppio in chiave salvezza: "Sono ...

Spal - Semplici : “non era una grande Juve…” : Impresa della Spal che ha fermato la Juventus nella gara del campionato di Serie A, ecco le parole di Semplici ai microfoni di Premium Sport: “abbiamo fatto una prestazione bella contro una squadra fortissima, siamo riusciti a limitarla, abbiamo tenuto bene in campo, cercato di palleggiare mettendo in campo le nostre qualità, siamo contenti della prestazione e del punto guadagnato. L’importante è aver dato continuità alle ultime tre ...

