Spal-Atalanta | Gasperini | ' L' obiettivo Europa League? Il campionato è ancora lungo'

Spal - Atalanta 1-1 : Mezza Spal lata frena l'Atalanta nella corsa all'Europa : ... 'Astori non mi perdonò il mancato riscatto alla Roma' Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di ...

La Fiorentina vince 2-0 in casa della Roma - pari 1-1 tra Spal e Atalanta : La Roma risente della sconfitta di Barcellona e cede ad una Fiorentina sempre più arrembante che centra la sesta vittoria di fila e vede la zona Europa scavalcando l' Atalanta , che pareggia in casa della Spal

Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta - le pagelle di CalcioWeb : Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Dopo il successo della Juventus nella gara in trasferta contro il Benevento, si sono disputate altre due partite per la 31^ giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina è uno spettacolo, altro successo consecutivo per la squadra di Pioli che non si ferma e punta l’Europa League, super vittoria in trasferta contro la Roma, succede tutto nel primo tempo, in rete Benassi e ...