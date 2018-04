Spal- Atalanta 1-1 | Mezza SPALlata frena l' Atalanta nella corsa all' Europa

La Fiorentina vince 2-0 in casa della Roma - pari 1-1 tra Spal e Atalanta : La Roma risente della sconfitta di Barcellona e cede ad una Fiorentina sempre più arrembante che centra la sesta vittoria di fila e vede la zona Europa scavalcando l'Atalanta, che pareggia in casa della Spal

Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta - le pagelle di CalcioWeb : Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Dopo il successo della Juventus nella gara in trasferta contro il Benevento, si sono disputate altre due partite per la 31^ giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina è uno spettacolo, altro successo consecutivo per la squadra di Pioli che non si ferma e punta l’Europa League, super vittoria in trasferta contro la Roma, succede tutto nel primo tempo, in rete Benassi e ...

DIRETTA / Spal Atalanta (risultato finale 1-1) info streaming video e tv : un punto ciascuno! : DIRETTA Spal Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:43:00 GMT)

La Fiorentina adesso è grande - superata una Roma sfortunata : Spal ed Atalanta si dividono la posta [FOTO] : 1/24 LaPresse ...

DIRETTA / Spal Atalanta (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Atalanta in pressione! : DIRETTA Spal Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:08:00 GMT)

DIRETTA / Spal Atalanta (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Cionek! Estensi in vantaggio : DIRETTA Spal Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:39:00 GMT)

DIRETTA / Spal Atalanta (risultato live 0-0) info streaming video e tv : gol annullato ai nerazzurri! : DIRETTA Spal Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:22:00 GMT)

DIRETTA / Spal Atalanta (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Meret salva su Gosens! : DIRETTA Spal Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:05:00 GMT)

Roma vs Fiorentina e Spal vs Atalanta - Diretta TV e STREAMING alle 18 - Roma - : Sabato 07 Aprile 2018, Dopo gli impegni europei, sarà di nuovo il campionato a tornare protagonista. Oggi alle 15 con Benevento-Juventus è ripartita la corsa scudetto e si è riacceso lo scontro a ...

Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta - le formazioni ufficiali : Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta, le formazioni ufficiali, continua il programma della 31^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con il sofferto successo della Juventus contro il Benevento. Adesso altre due partite molto importanti per la qualificazione in Champions League e per la salvezza. Roma-Fiorentina Roma: Alisson, Bruno Peres, manolas, Fazio, Juan Jesus, Nainggolan, Gonalons, Strootman, Defrel, Dzeko, El ...

Spal-Atalanta : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Spal-Atalanta, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi.

Spal Atalanta / Info streaming video e diretta tv : arbitra Damato - probabili formazioni - quote e orario : diretta SPAL ATALANTA: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Serie A Spal-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : FERRARA - L' Atalanta scende in campo per il riscatto e per riprendere la corsa verso la prossima edizione dell'Europa League. La Spal , invece, cerca altri punti salvezza dopo aver fermato la ...

Spal Atalanta/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Spal Atalanta: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra speranze salvezza e ambizioni d'Europa(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:04:00 GMT)