Sony Xperia XZ Premium nasconde una modalità con display a 120 Hz come Razer Phone

Da oggi 6 aprile in vendita i Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact : qualche ragguaglio : Partono oggi 6 aprile le vendite ufficiali di Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, sia all'interno dei negozi fisici che degli store online. Il prezzo di listino è quello comunicato a suo tempo dal produttore nipponico, ossia rispettivamente di 799 e 599 euro (le cifre si riferiscono agli esemplari italiani, non a quelli di importazione, i cui importi potrebbero anche variare). Il Sony Xperia XZ2 monta uno schermo FHD+ (2160 x 1080 pixel) da 5.7 ...

Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact disponibili da oggi in Italia : oggi è 6 aprile e questo vuol dire che Sony Xperia XZ2 e Sony Xperia XZ2 Compact sono finalmente in vendita, dopo quasi un mese in cui sono stati disponibili solo in pre-ordine. L'articolo Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact disponibili da oggi in Italia proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ1 - XZ1 Compact e XZ Premium ricevono l’aggiornamento di sicurezza di aprile : Sony Mobile nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per i Sony Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact e Xperia XZ Premium. Ecco i dettagli L'articolo I Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium ricevono l’aggiornamento di sicurezza di aprile proviene da TuttoAndroid.

I Sony Xperia XZ - XZs e X Performance e il BlackBerry Priv ricevono un aggiornamento di sicurezza : Sony Mobile ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento con le nuove patch di sicurezza Android per i Sony Xperia XZ, Xperia XZs e Xperia X Performance L'articolo I Sony Xperia XZ, XZs e X Performance e il BlackBerry Priv ricevono un aggiornamento di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Strategy Analytics incorona l’autonomia di Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact : Strategy Analytics ha stilato una classifica degli smartphone premium per autonomia, che ha visto collocarsi alle prime posizioni i nuovi Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Il test convince poco per la scelta degli smartphone in gara, ma offre ulteriore conferma dell'ottima autonomia dei nuovi flagship di Sony. L'articolo Strategy Analytics incorona l’autonomia di Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact proviene da TuttoAndroid.

Sony rilascia le patch di sicurezza di marzo per Xperia XA2 e XA2 Ultra : Continua il lavoro di Sony impegnata a migliorare i propri dispositivi e proprio in queste ore è cominciato il rilascio delle patch di sicurezza di marzo 2018 rilasciate da Google per Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra L'articolo Sony rilascia le patch di sicurezza di marzo per Xperia XA2 e XA2 Ultra proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare con Android P e con un display 4K in 18 : 9 : Dal web già trapelano alcune indiscrezioni riguardo al prossimo flagship di Sony. Nonostante sia passato appena un mese dal lancio di Xperia XZ2 e XZ2 Compact, emergono alcune specifiche relative a Sony Xperia XZ2 Premium, uno smartphone atteso per IFA 2018 che dovrebbe uscire con Android P (9.0) e con un display 4K in 18:9 fra le altre cose. L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare con Android P e con un display 4K in 18:9 ...

Recensione Sony Xperia XZ2 Compact : piccolo e concreto - un top di gamma dentro : Abbiamo provato Sony Xperia XZ2 Compact, un piccolo gioiellino con cuore da top di gamma. E' una proposta unica nel suo genere che strizza l'occhio a tutti coloro che cercano dimensioni compatte senza rinunciare alla qualità, eccolo nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Sony Xperia XZ2 Compact: piccolo e concreto, un top di gamma dentro proviene da TuttoAndroid.

In estate potrebbe arrivare il Sony Xperia XZ2 Tablet da 8 e 10 pollici : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony starebbe lavorando ad un nuovo Tablet da lanciare nel corso della prossima estate: si tratta di Sony Xperia XZ2 Tablet L'articolo In estate potrebbe arrivare il Sony Xperia XZ2 Tablet da 8 e 10 pollici proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per HTC U11 Life, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus proviene ...

Aggiornamenti in arrivo per HTC U11 Life - Sony Xperia L2 - Lenovo Moto Z - NVIDIA SHIELD Tablet - Nokia 3 - Xiaomi Mi A1 - Samsung Galaxy A5 (2016) - A8 (2018) - S8 e S8 Plus : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per HTC U11 Life, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus. Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in arrivo per HTC U11 Life, Sony Xperia L2, Lenovo Moto Z, NVIDIA SHIELD Tablet, Nokia 3, Xiaomi Mi A1, Samsung Galaxy A5 (2016), A8 (2018), S8 e S8 Plus proviene ...

I Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact dual SIM avranno una soluzione ibrida : Sony utilizzerà slot SIM ibridi per le varianti dual-SIM dei suoi nuovi top di gamma Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo I Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact dual SIM avranno una soluzione ibrida proviene da TuttoAndroid.

Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro - Sony Xperia XZ Premium - XZ1 Compact - XA2 e L2 : Nuova serie di aggiornamenti per alcuni smartphone Sony e BQ, che ricevono le patch di sicurezza di Google. Non tutti i dispositivi interessati ricevono […] L'articolo Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro, Sony Xperia XZ Premium, XZ1 Compact, XA2 e L2 proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact : autonomia e tempi di ricarica a confronto con gli altri top di gamma : Lo staff della Webzine Phone Arena ha deciso di sottoporre ad un test sull'autonomia e sui tempi di ricarica anche i Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact L'articolo Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact: autonomia e tempi di ricarica a confronto con gli altri top di gamma proviene da TuttoAndroid.