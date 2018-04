superguidatv

: 'Sono innocente' anticipazioni: domenica 8 aprile 2018 prima puntata @albmatano #sonoinnocente… - SuperGuidaTV : 'Sono innocente' anticipazioni: domenica 8 aprile 2018 prima puntata @albmatano #sonoinnocente… - cesaridan : @LisaMarinaro1 Io sono innocente: è un evidente caso di eutanasia.. ?? - TgZeroCapital : Edoardo Buffoni e Vittorio Zucconi intervistano Alberto Matano, che conduce “Sono innocente”, il programma di RaiTr… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Chi ha provato l’esperienza del carcere ingiustamente, di certo ha visto cambiare di punto in bianco la propria vita. Non è possibile cancellare una condanna che ti macchia fino alla morte, soprattutto se si sa di non essere colpevoli. Alberto Matano, noto giornalista del Tg1, propone la seconda stgione di “Sono innocente“, la cuiverrà trasmessasu Rai Tre alle ore 21,25. “Sono innocente”, l’esperienza del carcere La seconda stagione di “Sono innocente” trasmessa Rai3 con la conduzione di Alberto Matano presenterà nell’arco di sei puntate drammi vissuti e come chi ne è stato colpito è riuscito ad uscirne. Matano ci avvisa ed offre alcune: Non facciamo i giudici, ci occupiamo di casi di innocenza conclamata e riconosciuta, è un viaggio nella giustizia ingiusta che torna giusta. Il ...