SONIA BRUGANELLI | LA MOGLIE DI BONOLIS ALLA FIGLIA ADELE “ANDIAMO DA GUCCI?” Il web

SONIA BRUGANELLI al vetriolo : “Vi dico io perché Striscia attacca l’Isola” : Non si placano le polemiche intorno al reality show “L’Isola dei famosi” in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma televisivo targato Mediaset finisce spesso sul banco degli imputati del tg satirico Striscia ...

SONIA BRUGANELLI al vetriolo : “Vi dico io perché Striscia attacca l’Isola” : Non si placano le polemiche intorno al reality show “L’Isola dei famosi” in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Il programma televisivo targato Mediaset finisce spesso sul banco degli imputati del tg satirico Striscia ...

“Questo è uno schifo”. Il servizio di Striscia fa infuriare Lady Bonolis. SONIA BRUGANELLI devastante contro il tg satirico. E no - questa volta la sua vita extralusso non c’entra niente : Sonia Bruganelli è abituata alle polemiche, ma questa volta è lei a sollevarne una, bella grossa, contro uno dei programmi più seguiti di Mediaset, Striscia la notizia. La moglie di Paolo Bonolis, spesso al centro del gossip per il suo stile di vita particolarmente lussuosa, si è espressa sui servizi che il telegiornale satirico di canale 5 sta dedicando all’Isola dei famosi e ad Alessia Marcuzzi. ”Ogni sera ‘ Striscia la ...

SONIA BRUGANELLI contro "Striscia la notizia" : "Accuse offensive della dignità per gli ascolti. Arma i subumani" : MILANO ? Leggo.it torna a parlare dell?isola dei Famosi, stavolta per via di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Sonia infatti dal suo account Instagram ha scritto un lungo post in...