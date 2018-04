Smog Alessandria | ‘marcia del respiro’ e flashmob in città

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) ‘Marcia del respiro’ oggi adorganizzata dall’associazione ‘Riprenditi’, conantiin citta’ – con tanto di mascherine e palloncini colorati. Tra i partecipanti e partner Fiab, Pro Natura e Tessere le Identita’. “Ringraziamo queste associazioni per aver creduto nella nostra manifestazione e per il loro prezioso supporto – commenta Sonia Fogagnolo, presidente di ‘Riprenditi’ – E’ stato solo il primo di una serie di eventi per accendere i fari sulle problematiche della citta’ e trovare soluzioni. L’aria alessandrina e’ tra le peggiori d’Italia. Per migliorare la situazione serve una politica attenta e scelte di vita responsabili per ognuno di noi”. Tra le tappe del corteo lungo le vie del centro storico, anche via dei Martiri e ...