Smartphone per scattare foto | i migliori da comprare

Xperia XZ2 è lo Smartphone con la batteria migliore : Chi cerca uno smartphone dalle prestazioni eclatanti e dall’autonomia insuperabile dovrebbe prendere in considerazione l’Xperia XZ2 di Sony: è questa la conclusione di uno studio di Strategy Analytics, indipendente ma commissionato dalla stessa Sony per comparare l’autonomia dei suoi ultimi gadget presentati al Mobile World Congress di Barcellona a quella dei dispositivi che più hanno avuto successo sul mercato negli ultimi ...

Smartphone - scattare troppe foto ci fa perdere i ricordi : L'esperto: "Siamo così distratti dal gesto di dover immortalare un evento che togliamo a quell'evento proprio la possibilità di essere ricordato"

Launcher Oreo 8.1 permette di personalizzare lo Smartphone con lo stile Android 8.1 Oreo : Launcher Oreo 8.1 è un'applicazione che permette di personalizzare l'aspetto del dispositivo mobile con lo stile di Android 8.1 Oreo. Tra le funzionalità offerte dal Launcher sono presenti lo swipe in alto per accedere alle app, il drawer con le app recenti, la barra di scorrimento A-Z, il supporto alle icone circolari, numerosi temi, sfondi e icon pack, la possibilità di nascondere o bloccare app specifiche. L'articolo Launcher Oreo 8.1 ...

A Milano i servizi di assistenza personalizzati arrivano sullo Smartphone : ... così come tutte le Società di Reale Group, è da sempre attenta ad intercettare prontamente le evoluzioni, tecnologiche e di contenuto, che in modo sempre più sistematico caratterizzano il mondo del ...

Dipendenza da Smartphone? I consigli dello specialista per rilevarla e combatterla : Con l'evoluzione della tecnologia e la possibilità di rimanere perennemente connessi a Internet, vale la pena affrontare l'argomento della Dipendenza da smartphone: ecco i consigli dello specialista su come individuarla e combatterla. L'articolo Dipendenza da smartphone? I consigli dello specialista per rilevarla e combatterla proviene da TuttoAndroid.

Recensione Huawei P20 Pro : qualità fotografica elevata per uno Smartphone : Oggi vi presentiamo la Recensione completa dell’attesissimo top di gamma di Huawei: il P20 Pro. Come recita il titolo ci troviamo di fronte ad uno smartphone che potremmo considerare il miglior camera phone del momento. Huawei d’altro canto per sottolineare il deciso passo in avanti del suoi top di gamma ha abbandonato il classica numerazione progressiva dei suoi smartphone (iniziata dal Huawei P6 del 2014) ed è passata ...

Recensione Huawei P20 Pro : lo Smartphone della (quasi) maturità per Huawei : Huawei P20 Pro è un vero gioiellino, capace di scattare foto impressionanti e con una qualità costruttiva sopraffina. E' lo smartphone della maturità per Huawei anche se il design "ispirato" non gli permette di raggiungere la perfezione L'articolo Recensione Huawei P20 Pro: lo smartphone della (quasi) maturità per Huawei proviene da TuttoAndroid.

Prime immagini per KOOLNEE K3 - un nuovo Smartphone con cornici ridotte : KOOLNEE, il nuovo produttore cinese che ha presentato alcuni smartphone molto interessanti, sta lavorando a K3, ilnuovo dispositivo con cornici ridotte ai minimi termini. L'articolo Prime immagini per KOOLNEE K3, un nuovo smartphone con cornici ridotte proviene da TuttoAndroid.

Lo Smartphone per videogiocatori di Xiaomi è una tamarrata galattica : (Foto: Weibo, RexKing) È il 13 aprile la data che i fan di Xiaomi e del gaming su smartphone stavano aspettando: Black Shark, il dispositivo da gioco in lavorazione presso il costruttore cinese, verrà infatti rivelato tra una decina di giorni. Lo ha confermato la stessa società, anche se le indiscrezioni che circondano il dispositivo si sono fatte nei giorni scorsi già abbastanza numerose da poterne tratteggiare un ritratto approssimativo. A ...

Game Booster ottimizza lo Smartphone per l’esecuzione dei giochi : Game Booster è un'applicazione che offre la possibilità di eseguire i giochi con le migliori condizioni possibili per migliorane le prestazioni. Lo strumento libera la memoria chiudendo i processi non necessari per il funzionamento dei giochi permettendo di ottenere un miglioramento delle performance fino al 40%. L'articolo Game Booster ottimizza lo smartphone per l’esecuzione dei giochi proviene da TuttoAndroid.

Miglior Smartphone con GPS per fare Sport : Xiaomi AMAZFIT Bip : Xiaomi AMAZFIT Bip è tra i Migliori smartwatch per fare Sport e che costa davvero poco per quello che offre. GPS cardio frequenzimetro e impermeabile per iOS e Android Xiaomi AMAZFIT Bip a 63 euro: Smartwatch completo per tutti gli usi Xiaomi ha tanti dispositivi in listino ed anche l’AMAZFIT Bip che è uno degli smartwatch più […]

HiddenMiner il malware che attiva il Miner per le cryptovalute e distrugge gli Smartphone Android : Trend Micro, una società di sicurezza ha scoperto HiddenMiner, un malware Android. Sotto forma di App, scaricabili da PlayStore, all’installazione, attivano delle funzioni di amministratore del dispositivo, pur rimanendo nascoste, vengono eseguite in background e sfruttando al massimo il processore del dispositivo mobile, porta al surriscaldamento del dispositivo, al completo esaurimento della batteria e alla rottura dello ...