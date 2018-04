Slitherine | strategia dura e pura - articolo

eurogamer

: Tanti esagoni e mazzate guerrafondaie #articolo - Eurogamer_it : Tanti esagoni e mazzate guerrafondaie #articolo -

(Di sabato 7 aprile 2018)è un publisher inglese piuttosto famoso dalla specializzazione estremamente chiara: lasenza compromessi, sia essa light che hardcore, nel suo catalogo troviamo decisamente di tutto, ma il genere strategico rimane sempre presente.è anche un publisher piuttosto prolifico, sempre impegnato a espandere i propri franchise o a crearne di nuovi e, ancora, bisogna dar loro atto che il timore di non incontrare il favore del pubblico mainstream proprio non rientra nelle loro preoccupazioni.A provare questi punti ecco quattro titoli che il publisher inglese ha recentemente lanciato sul mercato e che costituiscono un buon mix per tutti gli appassionati dihardcore che non si fanno impaurire da profondità e regole non proprio immediatissime.Iniziamo con Check your 6!, adattamento elettronico di un boardgame di miniature di aeroplani da guerra (omonimo), ...