Slavina a Pila | sciatori travolti dalla neve

(Di sabato 7 aprile 2018) 15.00 - Due persone sono state estratte vivee trasferite all’ospedale Parini di Aosta in stato di ipotermia, mentre per altre due persone del gruppo travolto stamattina da unanon c’è stato nulla da fare: i loro corpi sono già stati recuperati dai soccorritori.Manca ancora all’appello almeno una quinta persona, anche se secondo alcuni testimoni potrebbe esserci stata anche un’altra persona. Al momento il soccorso alpino è ancora al lavoro nella zona e nel vicino lago di Chamolé. Non si esclude, infatti, che qualche scialpinista possa esser sbalzato in acqua.12.55 - Sarebbero cinque gli scialpinisti coinvolti nella: due di loro, in stato di ipotermia, sono stati estratti vivie si trovano ora in ospedale. A spiegare che si tratta di scialpinisti è stato a Rai News 24 Adriano Favre del soccorso alpino valdostano che ha ...