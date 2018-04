Slavina a Pila | due sciatori morti | due estratti vivi

Valanga Pila - un 28enne tra le vittime : la Slavina si è staccata durante lo scollinamento degli scialpinisti : Una delle vittime della Valanga di Pila in Val d’Aosta è il 28enne Roberto Bucci di Faenza (Ravenna). Il giovane lavorava come istruttore in una palestra della sua città. Grande appassionato di sport, tra cui arrampicata, aveva conseguito la laurea in Scienze Motorie, con specializzazione, tra Bologna e Roma. La Valanga ha travolto un corso di scialpinismo avanzato della scuola di Pietramora che fa riferimento al Cai di Cesena, ma che ...

Slavina a Pila : sciatori travolti dalla neve : 15.00 - Due persone sono state estratte vive dalla neve e trasferite all’ospedale Parini di Aosta in stato di ipotermia, mentre per altre due persone del gruppo travolto stamattina da una Slavina non c’è stato nulla da fare: i loro corpi sono già stati recuperati dai soccorritori.Manca ancora all’appello almeno una quinta persona, anche se secondo alcuni testimoni potrebbe esserci stata anche un’altra persona. Al momento il soccorso alpino è ...

Slavina a Pila : due morti - ma le ricerche continuano : Sono una ventina gli scialpinisti coinvolti nell'incidente costato sicuramente la vita a due persone , ma il bilancio è ancora provvisorio, e avvenuto in mattinata a Pila. Secondo la prima ...

VALANGA IN VALLE D'AOSTA/ Ultime notizie - Slavina a Pila Colle Chamolé : 2 morti e diversi sciatori travolti : VALANGA in VALLE d’Aosta, Ultime notizie: due i corpi senza vita estratti sotto la neve in località Colle Chamolé. Operazioni di ricerca in corso: due sciatori recuperati ma in ipotermia(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Aosta - Slavina sul Colle Chamolè a Pila : estratti vivi due sciatori : Una valanga è caduta sul Colle Chamolè a Pila , Aosta, , travolgendo diverse persone. Sul posto è intervenuto con due elicotteri il soccorso alpino valdostano. Nel fine settimana la zona è frequentata ...

Slavina a Pila - sciatori coinvolti : ANSA, - AOSTA, 7 APR - Una valanga è caduta nella tarda mattinata di oggi al Colle Chamolé, a Pila , Aosta, , travolgendo diverse persone. Sul posto sta intervenendo con due elicotteri il soccorso ...

Valanga in Valle d’Aosta/ Ultime notizie - scia fuoripista e provoca una Slavina : travolta una 30enne a Pila : Valanga in Valle d’Aosta, Ultime notizie, scia fuoripista e provoca una slavina: travolta una 30enne a Pila. E’ successo nelle scorse ore presso il comune di Gressan: ecco cos’è accaduto(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Valanga in Valle d’Aosta : Slavina a Pila - sciatori coinvolti [LIVE] : Una Valanga si è staccata questa mattina al Colle Chamole’, a Pila (Aosta), travolgendo diverse persone: sul posto gli operatori del Soccorso alpino valdostano, due elicotteri e unità cinofile. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Valanga in Valle d’Aosta: slavina a Pila, sciatori coinvolti [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

