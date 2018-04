Sit-in CasaPound a Macerata

Macerata - Sit-in di Casapound : “Quello che scatena la furia omicida è la Situazione dei migranti - non i toni della politica” : “Non sono a favore della pena di morte ma di fronte a certi crimini efferati la pena di morte potrebbe essere una liberazione anche morale per chi lo ha commesso”. Lo ha detto il segretario nazionale e candidato premier di Casapound Simone Di Stefano oggi, mercoledì 7 febbraio, in un incontro con la stampa organizzato in una Macerata blindata. Il riferimento è all’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e ...