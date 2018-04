Siria | ong | altri 8 morti per bombardamenti oggi su Duma

Papa Francesco/ “Si ponga fine subito allo sterminio in Siria - la luce di Cristo illumini le coscienze” : Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 15:16:00 GMT)

“Si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso in Siria” : Fermare «immediatamente» lo «sterminio in corso in Siria». Lo chiede Papa Francesco nel messaggio pasquale Urbi et Orbi (alla città di Roma e al mondo). Il Pontefice, affacciatosi a mezzogiorno alla loggia centrale della Basilica di San Pietro, ha ricordato l’evento della Pasqua: «Proprio questo è accaduto: Gesù, il chicco di grano seminato da Dio ...

Siria : Wsj - Trump congela 200 milioni di dollari di fondi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : ong - 20 i morti in raid a Idlib - 16 bambini : E' salito a 20 uccisi, tra i quali 16 bambini di una scuola elementare, il bilancio di un bombardamento avvenuto oggi nella provincia di Idlib controllata dagli insorti, secondo quanto riferisce l'...

Siria : 80.000 civili lasciano Ghuta. Ong - raid su scuola-rifugio - 15 bambini uccisi : Sono circa 80mila i civili che hanno finora lasciato la Ghuta , l'area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria , ondus, . L'...

Siria - raid aereo colpisce scuola a Ghouta. Ong : uccisi bambini - : Secondo l'Osservatorio Siriano dei diritti umani tre missili avrebbero centrato la struttura alla periferia di Damasco usata come rifugio. Intanto ad Afrin continua il dramma dei civili curdi

Siria : Ong - almeno 10 uccisi in raid su Ghuta e Yarmuk : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Ong : raid aerei sulla Ghouta - uccisi 30 civili : E' di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi Siriani sulla Ghouta, a est di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio ...

Siria ancora raid su Ghouta - Ong : 100 morti : Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti Unicef lancia l’allarme: “Famiglie in fuga ma l’assedio prosegue” Continua a leggere L'articolo Siria ancora raid su Ghouta, Ong: 100 morti proviene da NewsGo.

Siria : Ong - raid sulla Ghuta - oltre 40 civili uccisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : Ong - raid turchi su Afrin - almeno 18 civili uccisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : ong - 700 mila civili intrappolati ad Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - Ong : raid Ghouta - uccisi 62 civili : 11.49 Altri 62 civili, di cui 8 minorenni tra bambini e adolescenti,sono stati uccisi in bombardamenti governativi sull'enclave ribelle della Ghouta orientale,in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Con l'offensiva di terra avviata negli ultimi giorni l'esercito di Damasco e le milizie sue alleate, Siriane e straniere, hanno riconquistato già il 50% del territorio della regione. Sarebbero 900 i civili ...

Siria : ong - 62 civili uccisi in raid ieri nella Ghuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...