Simone Origone vince la Cdm di velocità

Sci velocità - Simone Origone e Valentina Greggio in trionfo : conquistata la Coppa del Mondo! : Può esultare anche Valentina Greggio che ha conquistato la quarta Coppa del Mondo consecutiva al termine di una stagione letteralmente dominata e chiusa con la vittoria di giovedì , 181,75 km/h, ...

Sci velocità - Simone Origone e Valentina Greggio in trionfo : conquistata la Coppa del Mondo! : Simone Origone ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di sci velocità . Il 39enne ha alzato al cielo la decima Sfera di Cristallo della sua carriera: dopo il poker infilato dal 2004 al 2008, la tripletta 2009-2011 e i sigilli del 2013 e del 2016, il valdostano è riuscito a consacrarsi ancora una volta. Dopo la vittoria raccolta venerdì (192,56 km/h, nettamente battuto il rivale austriaco Manuel Kramer), oggi l’azzurro ha potuto definitivamente ...

Sci di velocità : Simone Origone secondo a Idre Fjall : E' l'austriaco Manuel Kramer a far sua, di un autentico soffio su Simone Origone, gara #1 di Idre Fjall , Svezia, , penultima sede di tappa della Coppa del Mondo di Sci di velocità. Simone Origone , Sc Azzurri del Cervino, fa registrare la punta massima di velocità in 176,790 km/h, ma meglio di lui, per pochissimo, fa l'austriaco Manuel Kramer , 176,930, ...