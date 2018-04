Sicurezza alimentare | questa carne è ancora buona? Un cerotto trasparente potrebbe presto

Coldiretti : "Il made in Italy è campione in Sicurezza alimentare insieme ai prodotti del paniere nazionale" : L'agroalimentare "made in Italy" vince per regolarità e sicurezza. I controlli a campione, infatti, premiano i prodotti del 'paniere-Italia', che hanno contribuito a delineare un risultato ...

Siccità in Somalia - FAO : la moria di bestiame minaccia la Sicurezza alimentare : In Somalia le enormi perdite di bestiame a causa della Siccità – in alcune zone il 60% delle mandrie – hanno gravemente danneggiato i mezzi di sostentamento dei pastori. Le perdite di bestiame minacciano di esacerbare la situazione della sicurezza alimentare del paese, che rimane critica nelle aree pastorali centrali e settentrionali, ha avvertito oggi la FAO. Con previsioni che indicano precipitazioni sotto la media durante i mesi ...

Sicurezza alimentare : adulterazione e contraffazione di vino : I carabinieri del NAS di Lecce, a seguito di un servizio di controllo per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, hanno arrestato il titolare di un’azienda della provincia salentina per la lavorazione di prodotti agricoli non idonei al consumo umano. I militari hanno colto l’uomo in flagranza di reato mentre, all’interno dello stabilimento vinicolo clandestino, procedeva all’adulterazione e contraffazione di vino, ...