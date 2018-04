Sicilia | Virzì Ugl | continua la desertificazione sportelli bancari

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Con 85 filiali presenti in, l’istitutoo Bpm, gruppo del Nord nato dalla fusione di Banco popolare e Banca popolare di Milano, “decide di chiudere 23 agenzie inentro giugno 2018, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria, di cui 10 in provincia di Catania, 4 in provincia di Palermo, 4 in provincia di Messina, 2 in provincia di Trapani, 2 nel Siracusano e 1 in provincia di Caltanissetta dove i dipendenti che vi lavorano attualmente sono circa 70”. A darne notizia è l’Ugl.Per Filippo, Portavoce dell’Ugl, ‘procede inesorabilmente lanell’isola degli, altro che rilancio a partire dal territorio, hanno drenato gli istituti del nord liquidità per anni e anni e adesso giunti all’osso abbandonano la nostra ...